«Φίλος ή εχθρός ο Μακρόν;»: Η Λιζ Τρας δεν απάντησε- «Σοβαρό πρόβλημα», λέει ο Γάλλος

Η Λιζ Τρας απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «εχθρός ή φίλος» και ο Γάλλος πρόεδρος σχολίασε για «σοβαρά προβλήματα» σε περίπτωση που το Λονδίνο δεν ξέρει τι από τα δύο ισχύει.

Το φαβορί για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία της Βρετανίας κλήθηκε σε εκδήλωση των Συντηρητικών να απαντήσει εάν ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «εχθρός ή φίλος». Αντίθετα, ο Ρίσι Σούνακ- ο αντίπαλός της στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας για την ηγεσία των Συντηρητικών- στο ίδιο ερώτημα απάντησε ξεκάθαρα «φίλος».

«Η απόφαση δεν έχει βγει ακόμη», απάντησε σε αυτό το ερώτημα η Λιζ Τρας, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα. «Αν γίνω πρωθυπουργός, θα τον κρίνω από τις πράξεις, όχι από τα λόγια του», συμπλήρωσε.

«Δεν είναι καλό να χάνεις τόσο πολύ τον προσανατολισμό σου», σχολίασε ο Μακρόν, από την Αλγερία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Δεν θα δίσταζα δευτερόλεπτο. Η Γαλλία είναι ένας φίλος του βρετανικού λαού», συμπλήρωσε όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ίδιο δίλημμα.

Εάν το Παρίσι και το Λονδίνο «δεν μπορούν να πουν εάν είναι φίλοι ή εχθροί, τότε οδεύουμε σε σοβαρά προβλήματα», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Η Βρετανία «παραμένει ένα φιλικό έθνος, ανεξαρτήτως των ηγετών της και κάποιες φορές παρά τους ηγέτες της, όποια μικρά λάθη κι αν κάνουν στις ομιλίες τους», συμπλήρωσε.

Πρώην υψηλόβαθμοι διπλωμάτες και ένας πρώην Γάλλος υπουργός καταδίκασαν την απάντηση της Τρας, λέγοντας ότι είναι ανεύθυνο κάποια που είναι πιθανό να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός, να κακολογεί έναν βασικό σύμμαχο.

«Είμαστε σε ένα σημείο στην κούρσα για την ηγεσία των Συντηρητικών που οι υποψήφιοι πρέπει να αρχίσουν να συμπεριφέρονται ως μελλοντικοί ηγέτες της χώρας», υπογράμμισε ο Πίτερ Ρίκετς, πρώην πρέσβης της Βρετανίας στο Παρίσι.

Η Γαλλία, υπογράμμισε, είναι ο πιο στενός σύμμαχος της Βρετανίας, στην άμυνα και την ασφάλεια. «Είναι απλά ανεύθυνο να προσβάλεις τον πρόεδρο της Γαλλίας, να κάνεις ένα αστείο, για φτηνά γέλια, ως υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας και πιθανή μελλοντική πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές δεν ευνοούν ούτε τις καλές σχέσεις ούτε μια μελλοντική αρχηγό κυβέρνησης, επεσήμανε η Ναταλί Λουαζό, πρώην υπουργός Ευρώπης της Γαλλίας και νυν επικεφαλής της επιτροπής για τις σχέσεις ΕΕ- Βρετανίας, στο ευρωκοινοβούλιο.

«Από έναν μελλοντικό ηγέτη, περιμένει κανείς ηγετικές ικανότητες. Και από μια μελλοντική αρχηγό κράτους, αναμένεται πολιτική δεινότητα. Τα σχόλιά της δεν εμπίπτουν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες», συμπλήρωσε.

«Ελπίζω η Λιζ Τρας να αστειευόταν, παρότι είναι ένα πολύ κακό αστείο. Ο μόνος που θα διασκεδάσει ακούγοντας ένα τέτοιο σχόλιο ανάμεσα σε φίλους, γείτονες και συμμάχους, είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Προτείνω να μην του προσφέρουμε μια τέτοια ευχάριστη στιγμή», έγραψε στο Twitter η Λουαζό.

I hope Liz Truss was joking, although it’s a very bad joke. In today’s world, the only one who can enjoy hearing this sort of comment among friends, neighbors and allies is Vladimir Putin. I suggest not to offer him such a pleasant moment. https://t.co/RLf9HOijjs