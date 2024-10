Φιλιππίνες: Σαρωτικές πλημμύρες από καταιγίδα εκτόπισαν 32.000 άτομα - Τουλάχιστον 14 νεκροί

Το φονικό πέρασμα της καταιγίδας Trami από τις Φιλιππίνες στοίχησε την ζωή σε 14 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι έχουν εγκταλείψει τις εστίες τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, αναζητώντας καταφύγιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, η καταιγίδα τώρα προσεγγίζει το Λουζόν, το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί της χώρας.

Humuhupa na ang baha in some areas here in Naga. Thank God. Pero mayroon mga low-lying areas na lubog pa rin. Also, the damages #KristinePH brought is huge. Bicolanos will be needing your help. If you have anything you can spare, cash or in-kind donations, please share. 🙏🏼 pic.twitter.com/VAjZPNU7Hz — ricci (@ricci_richy) October 23, 2024

Στην περιοχή Καμρίνες Σουρ, η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να βυθιστούν κάτω από το νερό ολόκληρα χωριά και αυτοκίνητα να παρασυρθούν από ορμητικούς χειμάρρους λάσπης.

Όπως αποκάλυψε η αστυνομία, οι σαρωτικές πλημμύρες παρεμπόδισαν και τις επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή Μπικόλ, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα. Έτσι, οι διασώστες διέσχισαν δρόμους όπου το νερό έφτανε στο ύψος του στήθους τους για να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους.

Inside SM Naga. There are people stranded at the second floor of the mall. #KristinePH pic.twitter.com/4dnNChhleT — ricci (@ricci_richy) October 22, 2024

«Στείλαμε ομάδες διάσωσης της αστυνομίας, όμως δυσκολεύτηκαν να εισέλθουν σε ορισμένες περιοχές εξαιτίας των μεγάλων πλημμυρών και της ορμής του νερού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λουίσα Καλουμπακίμπ, μια εκπρόσωπος Τύπου της περιφερειακής αστυνομίας.

Έντεκα άνθρωποι πνίγηκαν στις πλημμύρες που σάρωσαν την πόλη Νάγκα, στο Μπικόλ, δήλωσε στο AFP ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Έργουιν Ρεμπέλιον.

Philippines: Houses in Santa Cruz, Libon, Albay were submerged on Wednesday morning due to continuous heavy rainfall from Typhoon Trami #KristinePH. pic.twitter.com/PY9oGaccGE — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 23, 2024

Μια ηλικιωμένη γυναίκα πνίγηκε στην επαρχία Κεζόν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, ενώ ένα μικρό παιδί σκοτώθηκε όταν έπεσε σε ένα κανάλι που είχε υπερχειλίσει, είπε η αστυνομία.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από την πτώση ενός κλαδιού δέντρου, όπως αναφέρει το γραφείο της Πολιτικής Προστασίας της Μανίλας.

BICOL NEEDS YOUR HELP 🙏



The entire Bicol region continues to be hit by heavy rains accompanied by gusty winds due to tropical storm. Let us all pray together that the Bicol region is spared from any harm caused by the tropical storm.#KristinePH pic.twitter.com/wqu3k5MYnC — kae (@kaeporado) October 22, 2024

Στις 20.00 τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας) το μάτι του Trami βρισκόταν σε απόσταση 150 χιλιομέτρων ανατολικά της επαρχίας Ιζαμπέλα, στην περιφέρεια Λουζόν, με τους ανέμους να φθάνουν στη μέγιστη ταχύτητα των 95 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Περισσότερα από 500 χιλιοστά βροχής έχουν ήδη πέσει στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει σημειωθεί σε ένα μήνα.

