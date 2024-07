Πλημμύρισε η έπαυλη του Drake στον Καναδά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το Τορόντο στον Καναδά, την Τρίτη, προκάλεσε πλημμύρα στο σπίτι του Καναδού ράπερ Drake.

Ο Drake δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου φαίνεται μέρος του σπιτιού του στο Τορόντο να έχει πλημμυρίσει, ενώ κάποιοι προσπαθούν να τα απομακρύνουν με σκούπες.

Το Τορόντο έχει πληγεί από βροχοπτώσεις ρεκόρ από τρεις τεράστιες καταιγίδες που έπληξαν την πόλη την Τρίτη, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στους δρόμους. Εκατοντάδες αυτοκίνητα παρέμειναν επί ώρες αποκλεισμένα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της πόλης.

Ο Drake αστειεύτηκε στο Instagram ότι τα ορμητικά νερά «καλύτερα να είναι μαρτίνι εσπρέσο», καθώς μοιράστηκε το βίντεο από την έπαυλή του που αναφέρεται ως The Embassy σε στόρι του στο Instagram.

Το Environment Canada ανέφερε ότι σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Τορόντο την Τρίτη, ξεπερνώντας το ημερήσιο ρεκόρ της πόλης που κρατούσε από το 1941. Εικόνες και βίντεο έδειξαν σοβαρές πλημμύρες σε όλη την πόλη, αυτοκίνητα σχεδόν βυθισμένα και νερό να πέφτει κάτω από τις σκάλες στο σταθμό Union.

Η καταιγίδα άφησε περισσότερους από 167.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την Toronto Hydro.

Αρκετές πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν επίσης από το αεροδρόμιο Billy Bishop, στα νησιά Τορόντο στη λίμνη Οντάριο.

Το Don Valley Parkway, ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος που εκτείνεται δίπλα στον ποταμό Don, μπλοκαρίστηκε και προς τις δύο κατευθύνσεις από πλημμύρες. Ο αυτοκινητόδρομος 410 του Οντάριο έκλεισε επίσης, με την αστυνομία να αναμένει ότι δεν θα ανοίξει για άλλη μια μέρα καθώς τα συνεργεία καθαρίζουν. Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν διασώσει τουλάχιστον 14 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που χρειάστηκε να βγει από την οροφή του αυτοκινήτου του. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Τορόντο έλαβε πολυάριθμες κλήσεις από ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε ανελκυστήρες, αφού μεγάλες περιοχές του κέντρου της πόλης έχασαν το ρεύμα κατά τις ώρες εργασίας.

This picture is in essence the state of Toronto. A once world class city. Clunky sprawling 500sqft condo developments at $2300/unit/month. An arterial highway build next to a river, in a flood plain. Longest commute in North America. Among the highest costing in the world. Vast… pic.twitter.com/E0qk9gLM8O