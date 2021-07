Ένα ηφαίστειο, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων νότια της Μανίλας, εκλύει, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, ένα τοξικό αέριο, που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για περισσότερους από 300.000 ανθρώπους, την ώρα που μια γκρίζα αιθαλομίχλη «έπνιξε» την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων και τα περίχωρά της.

Το ηφαίστειο Τάαλ, το οποίο βρίσκεται στη μέση μιας λίμνης, είναι ένα από τα ενεργότερα των Φιλιππίνων. Ξεκίνησε, πριν από μερικές ημέρες, να εκλύει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του θείου, περικυκλώνοντας σταδιακά την πρωτεύουσα με μια αιθαλομίχλη, η οποία ώθησε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τις ευπαθείς ομάδες, εκτιμώντας πως το σύννεφό αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία περισσότερων από 300.000 ανθρώπων.

Ash spews from the Philippines’ Taal volcano, one of the world's smallest active volcanoes pic.twitter.com/sjxezDFJgz