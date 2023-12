Φιλιππίνες: Βομβιστική επίθεση σε πανεπιστήμιο, τουλάχιστον 4 νεκροί

Στόχος βομβιστικής επίθεσης έγινε το πανεπιστήμιο Μιντανάο, στην πόλη Μαράουι των Φιλιππίνων και οι αρχές κάνουν λόγο για ισλαμιστική τρομοκρατία.

Αποτέλεσμα της βομβιστικής επίθεσης, ήταν ο θάνατος τεσσάρων ανθρώπων και ο τραυματισμός πολλών άλλων. Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια της της κυριακάτικης λειτουργίας των Καθολικών, σε γυμναστήριο του πανεπιστημίου Μιντανάο.

«Καταδικάζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις παράλογες και πλέον αποτρόπαιες ενέργειες που διαπράχθηκαν από ξένους τρομοκράτες. Εξτρεμιστές που χρησιμοποιούν βία σε βάρος αθώων πάντα θα θεωρούνται εχθροί για την κοινωνία μας», δήλωσε ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ.

Η βομβιστική επίθεση συνέβη μετά από επιχείρηση που έκανε ο στρατός την Παρασκευή στο Μαγκουιντανάο ντελ Σουρ στην οποία σκοτώθηκαν 11 τζιχαντιστές, μεταξύ των οποίων στελέχη της οργάνωσης Ντάουλα Ισλαμίγια που πρόσκειται στο Ισλαμικό Κράτος.

Ζητώντας ψυχραιμία, ο Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ ανέφερε στην πλατφόρμα Χ, ότι έδωσε οδηγίες στην αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις «να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των ευάλωτων κοινοτήτων και των κοινοτήτων που επλήγησαν».

