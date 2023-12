Φιλιππίνες: Η στιγμή του σεισμού των 7,6 Ρίχτερ

Βίντεο από τη στιγμή που ο ισχυρός σεισμός των 7,6 βαθμών Ρίχτερ, χτυπά τις Φιλιππίνες έχουν κατακλύσει τα social media.

Στα βίντεο, απαθανατίζονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι, προσπαθώντας να βγουν από τα κτίρια και να μην καταπλακωθούν. Την ίδια ώρα τα κτίρια κουνιούνται σαν χάρτινοι πύργοι .

Ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα και έκτοτε έχουν ακολουθήσει αρκετοί μετασεισμοί, κυρίως στο νησί Μιντανάο, με τον μεγαλύτερο από αυτούς να υπολογίζεται στα 6,4 Ρίχτερ.

Έχουν εκδοθεί ήδη προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε Ιαπωνία και Φιλιππίνες.

Στις Φιλιππίνες, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή ζημιές αλλά σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Τζόζεφ Λάμπα στη Χινατουάν, ο σεισμός ήταν «πολύ ισχυρός».



«Οι άνθρωποι απομακρύνονται λόγω του συναγερμού για τσουνάμι», δήλωσε διευκρινίζοντας ότι 45.000 κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους».

Πρόσθεσε, δε, ότι οι κάτοικοι προσπαθούν να φθάσουν σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο πεζή ή με το αυτοκίνητο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters / AFP