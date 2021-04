Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την πρόταση για το πιστοποιητικό Covid-19.

Το πιστοποιητικό θα επιβεβαιώσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι το νέο «πιστοποιητικό EU COVID-19» - αντί για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, όπως προτείνεται από την Επιτροπή - θα πρέπει να ισχύει για 12 μήνες και όχι περισσότερο.

Το έγγραφο, το οποίο μπορεί να είναι σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, θα βεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού ή, εναλλακτικά, ότι έχει πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης ή έχει αναρρώσει από την νόσο.

Ωστόσο, τα πιστοποιητικά EU COVID-19 δεν θα χρησιμεύσουν ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ούτε θα αποτελέσουν προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, λένε οι ευρωβουλευτές.

Η νομοθετική πρόταση που καλύπτει τους υπηκόους της ΕΕ εγκρίθηκε με 540 ψήφους υπέρ των 119 και 31 αποχές, ενώ η πρόταση για τους υπηκόους τρίτων χωρών πέρασε με 540 ψήφους στις 80 και 70 αποχές.

Η ψηφοφορία διεξήχθη την Τετάρτη, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται σήμερα το πρωί.

Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο στην Ευρώπη είναι τώρα έτοιμα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.





Οι κάτοχοι πιστοποιητικού EU COVID-19 δεν πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως καραντίνα, αυτο-απομόνωση ή τεστ, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι διακρίσεις εις βάρος εκείνων που δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά και για οικονομικούς λόγους, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να «εξασφαλίσουν καθολική, προσιτή, έγκαιρη και δωρεάν τεστ» στους πολίτες.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό της ΕΕ θα λειτουργεί παράλληλα με οποιαδήποτε πρωτοβουλία, έχει συσταθεί από τα κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει επίσης να σέβεται το ίδιο κοινό νομικό πλαίσιο.



Τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης θα πρέπει να αποδέχονται πιστοποιητικά εμβολιασμού, που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη για άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο για χρήση στην ΕΕ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), δηλαδή επί του παρόντος τα εμβόλια των Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca και Johnson/Jansen, λένε οι ευρωβουλευτές.

Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα αποδεχθούν επίσης πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη για εμβόλια, που αναφέρονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για επείγουσα χρήση.



Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα που θα αναγράφονται στα πιστοποιητικά, αυτά δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε κράτη μέλη προορισμού και δεν θα δημιουργηθεί κεντρική βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

Ο κατάλογος των οντοτήτων που θα επεξεργάζονται και θα λαμβάνουν δεδομένα θα είναι δημόσιος, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά της προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον αντίστοιχο Γενικό Κανονισμό.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές σε ότι αφορά στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού υπογράμμισαν ότι πρέπει να παράγονται σε κλίμακα, να διατίθενται σε προσιτές τιμές και να κατανέμονται παγκοσμίως.

Εξέφρασαν δε την ανησυχία τους για τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν οι εταιρείες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα προγράμματα παραγωγής και παράδοσης.

Σχετική ανάρτηση έκανε μετά την απόφαση και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία.

The @Europarl_EN adopting its position on a Digital Green Certificate is a key step towards free and safe travel this summer. Now negotiations with @2021PortugalEU can start. We will support and facilitate a swift conclusion of these discussions.

The Digital Green Certificate will make it easier to travel safely this summer.



We will have the EU gateway up and running by June while supporting the timely rollout of national systems and the conclusion of political negotiations.#StrongerTogether pic.twitter.com/MJDw0esF2T