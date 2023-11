Explainer: Τι σηματοδοτεί η εκλογή του ακροδεξιού Γκέερτ Βίλντερς για την Ευρώπη;

Ολόκληρη η Ευρώπη συζητάει την πρωτιά του ακροδεξιού Γκέερτ Βίλντερς στις εκλογές της Ολλανδίας.

Ο 60χρονος Βίλντερς, είναι γνωστός για τις αντι-ισλαμικές του θέσεις και ζει υπό την προστασία της αστυνομίας από το 2004 λόγω απειλών κατά της ζωής του. Έχει βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες των διακρίσεων και της υποκίνησης μίσους.

Το κόμμα του Βίλντερς PVV (Κόμμα της Ελευθερίας) συγκεντρώνει 37 έδρες στο κοινοβούλιο, από τις 150 συνολικά, περισσότερες από τον συνασπισμό Εργατικών- Πρασίνων (25) του Φρανς Τίμερμανς και τις 24 έδρες του συντηρητικού κόμματος VVD του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα.

Οι εκλογές στην Ολλανδία προκηρύχθηκαν αφού ο τέταρτος και τελευταίος συνασπισμός του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος παραιτήθηκε τον Ιούλιο, δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης. Κατέχει την εξουσία για 13 χρόνια, καθιστώντας τον, τον μακροβιότερο ηγέτη της Ολλανδίας και σχεδιάζει να παραιτηθεί μόλις σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση συνασπισμού.

Με την επικράτησή του ο Βίλντερς απέκτησε το δικαίωμα να σχηματίσει συνασπισμό. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος θα τον βοηθήσει να σχηματίσει ένα τέτοιο σχήμα μέσω συνεργασιών, με το οποίο θα συγκεντρώνει την πλειοψηφία. Ήδη, μετά τη νίκη, ο Βίλντερς έχει αμβλύνει ορισμένες από τις αντι-ισλαμικές του θέσεις. Μόνο μία φορά στην πρόσφατη ολλανδική ιστορία ο αρχηγός του πρώτου κόμματος δεν έγινε πρωθυπουργός.

Στη μετεκλογική ομιλία του, ο Βίλντερς ζήτησε έναν συνασπισμό που θα περιλαμβάνει και το φιλελεύθερο VVD, με επικεφαλής, μέχρι πρόσφατα, τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί να είναι έτοιμος να κυβερνήσει μαζί του. «Είμαι πρόθυμος να συμβιβαστώ στις συνομιλίες με άλλα μέρη», είπε.

Είναι πάντως πιθανό ότι η απερχόμενη προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Ρούτε θα μπορούσε να παραμείνει για λίγο ακόμα, ειδικά εάν ο Βίλντερς δεν σημειώσει πρόοδο στη διαδικασία οικοδόμησης συνασπισμού. Στις προηγούμενες εκλογές, χρειάστηκε τέσσερα κόμματα να μπουν σε διαπραγματεύσεις, που διήρκεσαν εννιά μήνες.

Η Κέιτ Πάρκερ του Economist Intelligence Unit ανέφερε αναλύοντας το αποτέλεσμα των εκλογών ότι το κόμμα του Βίλντερς «θα πρέπει να μετριάσει την ακροδεξιά πολιτική του στάση» εάν θέλει να προσελκύσει υποστήριξη από άλλα κόμματα.

Ένας συνασπισμός του PVV, του VVD και του νέου κόμματος Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο (NSC) του κεντρώου βουλευτή Πίτερ Όμτζιγκτ συγκεντρώνει 81 έδρες, καθιστώντας αυτόν τον πιο προφανή συνδυασμό. Ωστόσο κανένα από τα κόμματα με τα οποία ο Βίλντερς θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση δεν συμμερίζεται τις αντιευρωπαϊκές απόψεις του. «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο ίδιος κατά την ομιλία του αργά χθες. «Θέλουμε να κυβερνήσουμε (…) και θα κυβερνήσουμε», τόνισε.

Ο Βίλντερς ήταν μέλος του κοινοβουλίου για 25 χρόνια, αλλά μόνο μία φορά συμμετείχε κατά κάποιον τρόπο στην κυβέρνηση, μεταξύ 2010 και 2012, όταν συμφώνησε να υποστηρίξει εξωτερικά τον πρώτο, μειοψηφικό συνασπισμό του Ρούτε. Ο Ρούτε απέκλεισε αργότερα το ενδεχόμενο να συνεργαστεί μαζί του, αφού ο Βίλντερς έκανε σχόλια που πρόσβαλλαν άτομα μαροκινής καταγωγής για τα οποία καταδικάστηκε από τα δικαστήρια.

Ο Βίλντερς επωφελήθηκε από μια ισχυρή εμφάνιση στις τελικές εκλογικές συζητήσεις της εκστρατείας καθώς και από την άρνηση του διαδόχου του Ρούτ, Γεσίλγκοζ Ζεγκέριους, να αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Η νίκη του φαίνεται να βασίστηκε στην εκστρατεία του για τον περιορισμό της μετανάστευσης - το θέμα που προκάλεσε την παραίτηση του τελευταίου κυβερνητικού συνασπισμού τον Ιούλιο - και για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η κρίση κόστους ζωής στην Ολλανδία και οι ελλείψεις κατοικιών.

«Με τη μείωση της εισροή αιτούντων άσυλο και της μετανάστευσης προς την Ολλανδία, ο εξισλαμισμός της χώρας μας θα περιοριστεί», αναφέρει το προεκλογικό πρόγραμμα του PVV.

Επίσης αναφέρεται:

-«Η Ολλανδία δεν είναι μια ισλαμική χώρα: ούτε μουσουλμανικά σχολεία, ούτε Κοράνια, ούτε τεμένη».

-«Θέλουμε λιγότερο Ισλάμ στην Ολλανδία και θα το καταφέρουμε χάρη σε λιγότερη μη δυτική μετανάστευση και την πλήρη αναστολή της παροχής ασύλου»

Επίσης προβλέπει «την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στα κυβερνητικά κτίρια».

Μετά τη νίκη του ο Βίλντερς δήλωσε ότι «η Ολλανδία θα επιστρέψει στους Ολλανδούς, το τσουνάμι (των παροχών) ασύλου και της μετανάστευσης θα ανασχεθεί».

Στο πρόγραμμά του το PVV προβλέπεται «πάγωμα του ασύλου» και «μια μεταναστευτική πολιτική εν γένει πιο περιοριστική», καθώς και παρέκκλιση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν την παροχή ασύλου και τη μετανάστευση.

Το κόμμα επιθυμεί να αποκατασταθούν οι έλεγχοι στα ολλανδικά σύνορα και να επαναπροωθούνται οι αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ολλανδία προερχόμενοι από «γειτονικές, ασφαλείς χώρες».

Οι παράτυποι μετανάστες θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται. Οι Σύροι η αίτηση των οποίων για παροχή ασύλου έχει γίνει δεκτή επίσης θα απελαύνονται, διότι «κάποιες περιοχές της Συρίας είναι πλέον ασφαλείς». Οι πρόσφυγες που έχουν λάβει άδεια παραμονής, θα τη χάνουν «αν πάνε διακοπές στη χώρα καταγωγής τους».

Εάν ο Βίλντερς τελικά ηγηθεί της επόμενης ολλανδικής κυβέρνησης, η εξέλιξη αυτή θα εδραιώσει έναν ευρωσκεπτικιστή στην καρδιά ενός από τα σταθερά μέλη της Ένωσης.

Στη λογική του «Brexit» δεν λέει όχι σε ένα «Nexit». Το PVV θέλει «την Ολλανδία κυρίαρχη, την Ολλανδία υπεύθυνη για το δικό της νόμισμα, τα σύνορά της και να υιοθετεί δικούς της κανόνες».

Κατά συνέπεια το κόμμα απορρίπτει οποιαδήποτε «πολιτική ένωση», όπως την ΕΕ, «έναν θεσμό που υφαρπάζει ολοένα και περισσότερες εξουσίες, μονοπωλεί τα χρήματα των φορολογούμενων και μας επιβάλλει τις διαταγές της». Το κόμμα του Βίλντερς επιθυμεί «τη διεξαγωγή δεσμευτικού δημοψηφίσματος για το Nexit», την αποχώρηση της Ολλανδίας από την ΕΕ.

Εν αναμονή αυτού του δημοψηφίσματος η Ολλανδία επιθυμεί να λαμβάνει περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά να μην συμβάλλει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό περισσότερα χρήματα από όσα λαμβάνει. Το κόμμα απορρίπτει εξάλλου κάθε νέα επέκταση της ΕΕ και επιθυμεί να αποκατασταθεί το δικαίωμα του βέτο στις Βρυξέλλες.

Τέλος, το PVV θέλει να υποσταλεί η σημαία της ΕΕ από τα κυβερνητικά κτίρια. «Είμαστε στην Ολλανδία, εδώ κυματίζει μόνο η εθνική σημαία».

Ο Βίλντερς κάλεσε την Ολλανδία να αποσυρθεί από τις διεθνείς της υποχρεώσεις για το κλίμα και ζήτησε να σταματήσει η βοήθεια προς την Ουκρανία. «Η βασική μας αρχή είναι η εξής: να ενεργούμε προς το συμφέρον της Ολλανδίας και των Ολλανδών. Η χώρα μας είναι υπεράνω όλων».

Η Ολλανδία θα διακόψει «αμέσως» τις διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία και όσες έχουν απειλήσει τη ζωή Ολλανδών βουλευτών.

Εξάλλου ο Βίλντερς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ολλανδία θα πρέπει να σταματήσει να παρέχει όπλα στην Ουκρανία, καθώς η χώρα τα χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Εδώ και δεκαετίες μας φοβερίζουν με την κλιματική αλλαγή (…) Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε», τονίζει το PVV.

Η Ολλανδία διαθέτει τους καλύτερους παγκοσμίως επιστήμονες εξειδικευμένους στην υδραυλική μηχανική και δεν θα πρέπει να πανικοβάλλεται μπροστά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αναφέρει στο προεκλογικό του πρόγραμμα.

Παράλληλα ζητεί να αυξηθούν οι εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Βόρεια Θάλασσα και να διατηρηθούν ανοικτά τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα ή φυσικό αέριο.

«Το PVV τάσσεται επίσης υπέρ της γρήγορης κατασκευής νέων πυρηνικών εργοστασίων».

Τέλος, για το Μεσανατολικό ζήτημα, ο Βίλντερς φαίνεται να έχει ξεκάθαρες ιδέες: «Η Ιερουσαλήμ, η Ιουδαία και η Σαμάρεια είναι όλα του Ισραήλ», έγραψε το 2017.

Το PVV «είναι μεγάλος φίλος της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή: του Ισραήλ», τονίζεται στην πολιτική διακήρυξη του κόμματος. «Οι σχέσεις με το Ισραήλ θα ενισχυθούν, μεταξύ άλλων, μεταφέροντας την πρεσβεία μας στην Ιερουσαλήμ», σημειώνει.

Ο Βίλντερς έχει επίσης δεσμευθεί να κλείσει την ολλανδική αντιπροσωπεία στη Ραμάλα, έδρα της «διεφθαρμένης Παλαιστινικής Αρχής».

