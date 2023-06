Εξοργίστηκαν με σατανικά σύμβολα γνωστής εταιρείας ρούχων, αλλά αγνοούσαν μια λεπτομέρεια

Ψεύτικες εικόνες μέσω τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν κατάστημα της Target να πουλάει ρούχα που πάνω τους έχουν τυπωμένα σατανιστικά σύμβολα και όπως ήταν φυσικό ο κόσμος εξοργίστηκε και οι αντιδράσεις για τα... ρούχα του διαβόλου έδωσαν και πήραν.

Ωστόσο τι είχε συμβεί και ενώ η εταιρεία βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μετά την υποστήριξή της στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα;

Ο Νταν Ριζ, προγραμματιστής λογισμικού από την Πενσυλβάνια, ανέλαβε την ευθύνη για τα φωτορεαλιστικά έργα τέχνης. Το σύνολο των εικόνων του, που έγιναν viral, δείχνουν μια κόκκινη κούκλα με κέρατα που φοράει κόκκινο σακάκι και δύο παιδιά με πουλόβερ με στάμπα που έχει την μορφή κατσίκας και μάτια που μοιάζουν με το λογότυπο της Target. Οι εικόνες προκάλεσαν αρχικά χλεύη σε μια ακροδεξιά ομάδα στο Facebook. «Κοιτάξτε τα πρόσωπα αυτών των παιδιών», παρατήρησε ο χρήστης που έκανε την αρχική ανάρτηση. «Αισθάνομαι ότι ήξεραν ότι υπήρχε κάτι σατανικό με το να τα βάλουν να φωτογραφηθούν με αυτά τα ρούχα», πρόσθεσε.

Άλλες εικόνες στην ανάρτηση δείχνουν ένα παιδί να φοράει ένα μαύρο μπλουζάκι με μια πεντάλφα, ενώ ένα άλλο φοράει ένα πουκάμισο με μια νεκροκεφαλή. «Είναι αυτό αληθινό;» ρώτησε ένας σχολιαστής. «Δυστυχώς είναι», απάντησε ο διαχειριστής της σελίδας, όπως αναφέρει το Futurism. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε. Τα παιδιά δεν θα ήταν δυνατόν ούτε να ξέρουν ούτε να... συνωμοτούν σε κάποιο «σατανιστικό» σχέδιο, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχον!

Όλα είναι προϊόν της καλπάζουσας φαντασίας του Ριζ που χρησιμοποίησε Midjourney για να περάσει τον χρόνο του δημιουργικά και με χιούμορ και μάλιστα πρωτοδημοσίευεσε αυτές τις εικόνες για πρώτη φορά σε μια ομάδα στο Facebook με την ονομασία AI Art Universe και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο ίδιος δήλωσε στο Reuters ότι κατασκεύασε τις εικόνες στο Midjourney, ενώ απάντηση έδωσε και ένας εκπρόσωπος της Target ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία «δεν πούλησε ποτέ» τέτοια προϊόντα.

Σημειώνεται εδώ ότι η Target Corporation είναι μια αμερικανική εταιρεία λιανικής με έδρα στη Μινεάπολη της Μινεσότα και ο έβδομος μεγαλύτερος λιανοπωλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Conservatives are outraged over fake AI images of Target's Satanic offerings pic.twitter.com/2SK0edbSAl