Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς την ΕΕ μετά το πρόστιμο-μαμούθ στην Google: «Η Κομισιόν πρέπει να σταματήσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με εμπορικά αντίμετρα την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την επιβολή προστίμου 2,95 δισ. ευρώ στην Google για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης (Adtech). Με αναρτήσεις του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε ότι «η Ευρώπη χτύπησε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία», κάνοντας λόγο για «άδικες και διακριτικές ενέργειες» σε βάρος των αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων.

Στο πρώτο του μήνυμα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πρόστιμο «στερεί κεφάλαια από αμερικανικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας» και επικαλέστηκε προηγούμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις σε εταιρείες όπως η Apple, επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνησή του «δεν θα το ανεχθεί». Προανήγγειλε μάλιστα έναρξη διαδικασίας βάσει του Άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας, που μπορεί να οδηγήσει σε δασμούς ή άλλους περιορισμούς κατά χωρών ή οργανισμών που θεωρούνται ότι εφαρμόζουν «άδικες πρακτικές».

Σε δεύτερη ανάρτηση, κάλεσε την Κομισιόν «να σταματήσει αμέσως» την πρακτική επιβολής προστίμων σε αμερικανικές εταιρείες, αναφερόμενος σε συνολικά ποσά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα», τόνισε.

Η απόφαση των Βρυξελλών για την Google ήταν αναμενόμενη, καθώς από το 2023 η ΕΕ είχε προειδοποιήσει ότι θα επιδιώξει ακόμη και διάσπαση δραστηριοτήτων στον κλάδο του Adtech, χωρίς αυτό να αποφασιστεί στο παρόν στάδιο. Η Επιτροπή αποδίδει στην εταιρεία κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην online διαφήμιση, με πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Οι απειλές Τραμπ εντάσσονται σε σκληρή γραμμή έναντι ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Στα τέλη Αυγούστου είχε ήδη προειδοποιήσει ότι χώρες ή οργανισμοί που επιχειρούν αυστηρότερες ρυθμίσεις θα αντιμετωπίσουν δασμούς ή περιορισμούς εξαγωγών. Η ΕΕ, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει το «κυριαρχικό δικαίωμά» της να ρυθμίζει την ψηφιακή οικονομία και να διασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.



