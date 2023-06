Εξαφάνιση υποβρυχίου: Το μήνυμα των διασωστών που βρήκαν τα συντρίμμια του Titan

Η εταιρεία Pelagic Research Services με ένα μήνυμα στο Facebook έκανε γνωστό ότι το πλήρωμά της ήταν εκείνο που εντόπισε τα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan που εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής στον Ατλαντικό ωκεανό.

«Η PRS θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μας για την απίστευτη, συντονισμένη αντίδραση της διάσωσης όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή έρευνας και διάσωσης. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στις οικογένειες εκείνων στο υποβρύχιο Titan και στην τραγική απώλεια τους» ανέφερε σε ανάρτησή της.

Ωστόσο λίγο αργότερα το μήνυμα διαγράφηκε.

Παράλληλα, ο εμπειρογνώμονας David Mearns μιλώντας στο Sky News δήλωσε ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν κατά την έρευνα για το Titan «δείχνουν» να είναι τμήματα του υποβρυχίου. Τόνισε δε, ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο προσγείωσης και ένα πίσω κάλυμμα από το υποβρύχιο.

Νωρίτερα σε άλλη ανάρτησή τους τα μέλη της εταιρείας PRS είχαν κάνει διευκρινιστική δήλωση αναφέροντας ότι το σκάφος που εντόπισε τα συντρίμμια ανήκει σε αυτούς και όχι στον στρατό των ΗΠΑ.

«Το σκάφος ROV στο καναδικό πλοίο Horizon Arctic είναι το PRS Odysseus 6K. Κινητοποιήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ την Τρίτη για να βοηθήσει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. (Δεν είναι στρατιωτικό σκάφος των ΗΠΑ.) Το ROV αναπτύχθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης και σαρώνει συνεχώς τον πυθμένα της θάλασσας στην περιοχή διάσωσης.

»Ο Edward Cassano, Διευθύνων Σύμβουλος της PRS, είναι ο γενικός διοικητής συμβάντων για τα υποθαλάσσια στοιχεία του Horizon Arctic για αυτήν την προσπάθεια. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με την αποστολή θα πρέπει να απευθύνονται στην Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αυτήν τη στιγμή.»

Οι πέντε επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος είναι: ο 61χρονος Αμερικανός ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας, 77 ετών, ο Γάλλος ωκεανογράφος Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο 59χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν.

