Εξαφάνιση υποβρυχίου: «Βρέθηκαν συντρίμμια» λέει η ακτοφυλακή των ΗΠΑ

Συντρίμμια βρέθηκαν στην περιοχή όπου γίνεται έρευνα για το υποβρύχιο Titan που εξαφανίστηκε, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή.

Τα συντρίμμια εντόπισε ένα ROV, στην περιοχή έρευνας για το υποβρύχιο που εξαφανίστηκε, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, ανέφερε η αμερικανική ακτοφυλακή. Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται από τους ειδικούς ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται ενημέρωση.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2