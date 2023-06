Εξαφάνιση υποβρυχίου- Ο παραγωγός των «Simpsons» περιγράφει: «Υπέγραψα δήλωση που ανέφερε τον θάνατο τρεις φορές»

Ο Μάικ Ράις, παραγωγός και σεναριογράφος της σειράς «The Simpsons», επιβιβάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στο υποβρύχιο σκάφος, που αναζητείται και περιγράφει την εμπειρία του.

Σημειώνεται πως νωρίτερα αναφέρθηκε σχετικά με την εξαφάνιση του υποβρυχίου πως ακούστηκαν ήχοι.

Σύμφωνα με τους New York Times o Μάικ Ράις είπε ότι οι επιβάτες του υποβρυχίου σκάφους έπρεπε να υπογράψουν μια δήλωση που ανέφερε τον θάνατο τρεις φορές στην πρώτη σελίδα. Οι επιβάτες στο 10ωρο ταξίδι του σκάφους -ένα ταξίδι που μπορεί να κοστίσει έως και 250.000 δολάρια- ήταν ψύχραιμοι, αλλά ενθουσιασμένοι, πρόσθεσε ο παραγωγός των «The Simpsons». Στο σκάφος υπήρχαν σάντουιτς και νερό, αλλά θυμήθηκε ότι του είπαν ότι πολλοί επιβάτες δεν έτρωγαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού λόγω «εξαιρετικού ενθουσιασμού» και ότι η υποτυπώδης τουαλέτα του πλοίου δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Μιλώντας επίσης την Δευτέρα στο BBC o Μάικ Ράις δεν δήλωσε αισιόδοξος για την τύχη των επιβατών και του πληρώματος. «Γνωρίζω τα logistics του ταξιδιού και ξέρω πόσο απέραντος είναι ο ωκεανός και πόσο μικροσκοπικό είναι αυτό το σκάφος», είπε στο BBC Breakfast. «Αν είναι κάτω στο βυθό, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτό, πόσο μάλλον να το επαναφέρει», πρόσθεσε. Πρόσθεσε πως ο ίδιος είχε πάει σε τρεις διαφορετικές καταδύσεις με την εταιρεία OceanGate Expeditions, στην οποία ανήκει το σκάφος Τιτάν, και ότι «σχεδόν πάντα έχαναν την επικοινωνία». «Μπήκα στο υποβρύχιο και στο πίσω μέρος του μυαλού μου έλεγα “καλά, μπορεί να μην βγω ποτέ από αυτό το πράγμα”, αυτό είναι πάντα στη σκέψη σου», τόνισε.

Ο Μάικ Ράις είπε ακόμα ότι το σκάφος Τιτάν είναι «ένα όμορφα σχεδιασμένο σκάφος». Ωστόσο, η φύση της αποστολής καθιστά πιθανά τα προβλήματα. «Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ένα κακότεχνο σκάφος ή οτιδήποτε άλλο, απλώς ότι όλα αυτά είναι νέα τεχνολογία και τη μαθαίνουν καθώς προχωρούν», ανέφερε. «Ας θυμηθούμε τις πρώτες μέρες του διαστημικού προγράμματος ή τις πρώτες μέρες της αεροπορίας, όπου απλά κάνεις πολλά λάθη στο δρόμο για να καταλάβεις τι κάνεις».

Η OceanGate Expeditions, η οποία διαχειρίζεται το σκάφος, περιγράφει το ταξίδι στην ιστοσελίδα της ως μια «συναρπαστική και μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία». Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των New York Times για περισσότερες πληροφορίες την Τρίτη.

Το Τιτάν είναι ένα στενόμακρο σκάφος. Ο Ντέιβιντ Πογκ, δημοσιογράφος του CBS και πρώην αρθρογράφος επί θεμάτων τεχνολογίας των New York Times που έχει επίσης επιβιβαστεί στο πλοίο, το περιέγραψε ως «περίπου στο μέγεθος ενός μίνι βαν».

Οι εικόνες από την OceanGate δείχνουν ένα σκάφος με εσωτερικό που μοιάζει με μεταλλικό σωλήνα, όπου οι επιβάτες μπορούν να κάθονται στο επίπεδο πάτωμα με την πλάτη τους στα καμπυλόγραμμα τοιχώματα. Υπάρχει κάποιος φωτισμός στο κεφάλι, αλλά δεν υπάρχουν καρέκλες, και ελάχιστος χώρος για να κινηθούν ή να σταθούν όρθιοι.

