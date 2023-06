Εξαφάνιση υποβρυχίου: Ο πατριός αγνοείται, ο θετός γιος πήγε σε συναυλία και «φλερτάρει» στο OnlyFans

Ο θετός γιος ενός δισεκατομμυριούχου που αγνοείται στο υποβρύχιο «Τιτάν», φλέρταρε δημοσίως με ένα μοντέλο του OnlyFans, λίγες στιγμές αφότου ζήτησε προσευχές για τον αγνοούμενο πατριό του.

Ο πρώτος επιβάτης που γνωστοποιήθηκε ότι βρισκόταν εντός του υποβρυχίου που αναζητείται εδώ και τέσσερις ημέρες στα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού ήταν ο 58χρονος δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ.

Η είδηση μάλιστα έγινε γνωστή από τον θετό γιο του, τον 36χρονο Μπράιαν Σαζ, ο οποίος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας από τους πέντε επιβάτες του υποβρυχίου που αναζητούνται είναι ο πατριός του. Ο Χάμις Χάρντινγκ είναι διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Action Aviation.

Εξίσου αξιοσημείωτη όμως, για τις tabloids του εξωτερικού, είναι η ανάρτηση που ακολούθησε μετά από εκείνη για τον πατριό του. Ο Μπράιν Σαζ ανέβασε φωτογραφία στο Facebook, στην οποία φαίνεται πως παρακολουθεί μια συναυλία των Blink 182 στην Καλιφόρνια παρά τη συνεχιζόμενη κατάσταση.

«Μπορεί να είναι δυσάρεστο να βρίσκομαι εδώ, αλλά η οικογένειά μου θα ήθελε να είμαι στη συναυλία των Blink-182, καθώς είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα και η μουσική με βοηθάει στις δύσκολες στιγμές» έγραψε στο Facebook. Η ανάρτηση έγινε 20 λεπτά μετά την ανάρτηση για τον Χάρντινγκ.

Ακόμη, λίγο αργότερα, όπως αναφέρει η New York Post, o Σαζ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία του μοντέλου Brea από το OnlyFans, η οποία απηύθυνε το ρητορικό ερώτημα «μπορώ να κάτσω πάνω σου;». «Ναι σε παρακαλώ» έγραψε στην ανάρτησή του ο Σαζ βάζοντας και ένα emoticon με καρδούλες.

Η ράπερ Cardi B δεν άφησε ασχολίαστη τη συμπεριφορά του θετού γιου του δισεκατομμυριούχου και εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του στο Instagram. «Ο κόσμος είναι σε φάση "λοιπόν, τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει τώρα (σ.σ. ο Μπράιαν Σαζ). Να είναι λυπημένος στο σπίτι; Υποτίθεται ότι πρέπει να πάει να ψάξει για τον εαυτό του;" Ναι, είναι η απάντηση».

Και πρόσθεσε ότι «υποτίθεται πως πρέπει να είσαι στο σπίτι λυπημένος. Υποτίθεται ότι θα έκλαιγες για μένα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είσαι δίπλα στο τηλέφωνο και να περιμένεις να μάθεις νέα για μένα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να παρηγορείς τη μητέρα του»

Η Cardi B κατέληξε λέγοντας «δεν είναι λυπηρό που είσαι ολόκληρος μαλ...ας δισεκατομμυριούχος και κανείς δεν δίνει δεκάρα για σένα; Αυτό είναι τρελό. Προτιμώ να είμαι συντετριμμένη. Θα προτιμούσα να είμαι συντετριμμένη και φτωχή, αλλά να ξέρω ότι με αγαπούν».

Cardi B on her IG stories was talking about the titanic mess “isn’t it sad that you a whole f**kin billionaire and nobody gives a f*ck about you like…” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/CM5sVu8p74