Η ηθοποιός Evan Rachel Wood κατηγορεί τον Μarylin Manson ότι τη βίασε στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο για το single του από το 2007, «Heart-Shaped Glasses» (When the Heart Guides the Hand).

Στο Phoenix Rising, ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Σάντανς 2022, η Wood είπε ότι κατά τη διάρκεια μιας «σκηνής προσομοίωσης σεξ» για την οποία είχαν συζητήσει προηγουμένως, ο Manson «άρχισε πραγματικά να διεισδύει» μόλις ξεκίνησαν να τραβάνε οι κάμερες.

«Δεν είχα συμφωνήσει ποτέ γι' αυτό», είπε.

Ισχυρίστηκε ότι στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ, όπου υποδύεται μία λολίτα, της έδωσαν να πιει αψέντι και μετά βίας είχε τις αισθήσεις της για να αντισταθεί στις ενέργειες του Manson.

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι δεν είχε πάει ποτέ «σε ένα τόσο αντιεπαγγελματικό σετ στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Ήταν το απόλυτο χάος και δεν ένιωθα ασφαλής. Κανείς δεν με πρόσεχε».

Είπε ότι δεν ήξερε πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της ή να πει όχι «επειδή είχα προετοιμαστεί και εκπαιδευτεί να μην αντιμιλάω ποτέ - απλώς να τελειώνω τη δουλειά μου σαν στρατιώτης» και ισχυρίστηκε ότι το συνεργείο αισθανόταν «πολύ άβολα και κανείς δεν ήξερε τι να κάνει».

Το περιστατικό που σύμφωνα με την ίδια συνέβη, την έκανε να νιώθει «αηδιαστική και σαν να είχα κάνει κάτι ντροπιαστικό. Με εξανάγκασαν σε μια εμπορική σεξουαλική πράξη με ψευδή προσχήματα. Τότε ήταν που διαπράχθηκε το πρώτο έγκλημα εναντίον μου και ουσιαστικά με βίασε μπροστά στην κάμερα».

Είπε ότι ο Manson της έδωσε «πραγματικά σαφείς» οδηγίες για το πώς θα έπρεπε να περιγράψει το βίντεο στους δημοσιογράφους. «Έπρεπε να πω ότι περάσαμε υπέροχα, ρομαντικά αλλά τίποτα από αυτά δεν ήταν η αλήθεια», λέει.

«Φοβόμουν όμως να κάνω οτιδήποτε θα αναστατώσει τον Brian (Marylin Manson) με οποιονδήποτε τρόπο. Το βίντεο ήταν μόνο η αρχή της βίας που θα συνέχιζε να κλιμακώνεται κατά τη διάρκεια της σχέσης».

Ο Manson, ωστόσο, έπαιξε με τα μέσα ενημέρωσης αφήνοντας υπονοούμενα ότι υπήρχε αλήθεια στον προφανή «ρεαλισμό» του βίντεο.

Η Wood έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τον Manson, με τον οποίο είχε σχέση από το 2007 έως το 2010, ότι την παρενόχλησε όταν ήταν έφηβη, λέγοντας ότι «με κακοποιούσε φρικτά για χρόνια. Είχα υποστεί πλύση εγκεφάλου και χειραγωγήθηκα για να υποταχθώ».

Η Wood γνώρισε τον Manson το 2006. Εκείνη ήταν 18 και εκείνος 38 ετών.

Η ηθοποιός είναι ανάμεσα σε πολλές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού του Game of Thrones, Esmé Bianco, που έχουν κατηγορήσει τον Manson για σεξουαλική και σωματική βία που περιλαμβάνει βασανιστήρια.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του, κάνοντας λόγο για «φρικτές διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας… οι στενές μου σχέσεις ήταν πάντα απολύτως συναινετικές».

Ωστόσο, είναι αντιμέτωπος με τουλάχιστον τέσσερις μηνύσεις, που τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, επίθεση και παρενόχληση, ενώ εκκρεμεί και έρευνα μετά από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στο τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, που έκανε έφοδο στο σπίτι του τον Νοέμβριο του 2021.

Από τη στιγμή που το Vanity Fair δημοσίευσε ένα άρθρο που περιγράφει λεπτομερώς την πρώτη από αυτές τις καταγγελίες τον Φεβρουάριο του 2021, η δισκογραφική του εταιρεία, Loma Vista διέκοψε τη συνεργασία μαζί του.

Ο Manson έχει λάβει τη στήριξη του Kanye West, ο οποίος τον παρουσίασε σε εκδήλωση για το άλμπουμ του Donda, στο οποίο συμμετέχει ο μουσικός.

Ο Manson είναι μεταξύ των υποψηφίων για Grammy για τη συμμετοχή του αυτή στο «Donda». Το άλμπουμ είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς ενώ και το «Jail», το κομμάτι που συμμετέχει ο Manson είναι υποψήφιο για καλύτερο ραπ τραγούδι.

Μετά τη διαμάχη και τις κατηγορίες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας των Grammy, Harvey Mason Jr, είπε ότι δεν θα επηρεάσουν την επιλογή των καλλιτεχνών προσωπικά και νομικά ζητήματα.

Με πληροφορίες του Guardian