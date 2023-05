Eurovision 2023: Η Κέιτ Μίντελτον παίζει πιάνο και στέλνει το δικό της μήνυμα

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αιφνιδίασε ευχάριστα με ένα μήνυμα για την Eurovision 2023, συνοδευόμενο με ένα βίντεο όπου η ίδια παίζει πιάνο.

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση στη Eurovision 2023, η οποία διεξάγεται αυτήν την ώρα στο Λίβερπουλ.

Καθώς οι τηλεθεατές συντονίστηκαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2023 απόψε το βράδυ, είδαν ένα βίντεο με την Κέιτ Μίντλετον να επιδεικνύει χαμογελαστή και ευδιάθετη τις ικανότητές της στο πιάνο από το κάστρο του Ουίνδσορ.

Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα Jenny Packham σε μπλε χρώμα σε μια συμβολική νύξη προς την Ουκρανία, η οποία θα έπρεπε ως περσινή νικήτρια να φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό. Το βίντεο ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα: «Ενωμένοι με τη μουσική»

Κάποιοι μάλιστα πρόσεξαν ότι η Κέιτ Μίντλετον απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ Β' φορώντας σκουλαρίκια από την προσωπική της συλλογή.

