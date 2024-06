Euro 2024: Σφοδρή καταιγίδα διέκοψε το Γερμανία - Δανία

Διεκόπη λόγω της σφοδρής καταιγίδας το ματς Γερμανία - Δανία για τη φάση των «16» του Euro 2024.

Η δυνατή νεροποντή και οι κεραυνοί που άρχισαν να πέφτουν στο Ντόρτμουντ στη Ρηνανία-Βεστφαλία προκάλεσαν τη διακοπή του αγώνα στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ το σκορ ήταν στο 0-0. Λίγα λεπτά αργότερα, άρχισε να ρίχνει χαλάζι.

A thunderstorm here in Dortmund has so far suspended the match between Germany and Denmark around the 34th minute. ⛈️#GERDEN #EURO2024