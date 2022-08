«Έτρεμα από την οργή»: Σοβαρές καταγγελίες κατά ισπανικής καμπάνιας - Αντικατέστησαν το προσθετικό πόδι μοντέλου

Τρεις γυναίκες καταγγέλλουν την καμπάνια της Ισπανίας για τη «θετική στάση απέναντι σε όλα τα σώματα» αναφέροντας πως οι εικόνες τους επεξεργάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Μεταξύ αυτών, μία που αναφέρει πως αντικατέστησαν το προσθετικό της πόδι με αληθινό.

Το υπουργείο Ισότητας της χώρας δημοσιοποίησε την καλοκαιρινή του καμπάνια, στην οποία πρωταγωνιστούν πέντε γυναίκες, διαφορετικών ηλικιών, φυλών και σωματοτύπων. «Το καλοκαίρι είναι και για μας» είναι το μήνυμα που στέλνεται.

Αλλά, μέρες μετά υπήρξαν καταγγελίες από τις «πρωταγωνίστριες» που επεσήμαναν πως δεν ρωτήθηκαν εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εικόνα τους.

Το μοντέλο από τη Βρετανία Sian Lord επεσήμανε πως «έτρεμε από την οργή της» αφότου είδε την εικόνα της, επειδή είχαν αφαιρέσει το προθετικό της πόδι.

Παράλληλα, η Juliet FitzPatrick, Βρετανίδα συγγραφέας η οποία έχει υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, δήλωσε πως πιστεύει πως «το πρόσωπό μου μπορεί να χρησιμοποιήθηκε και να τοποθετήθηκε στο σώμα μίας γυναίκας με ένα στήθος».

«Μπορείτε να μου πείτε ποιες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί αυτή η εικόνα; Δεν έχω στήθη και δεν μου αρέσει όταν το πρόσωπό μου τοποθετείται σε ένα σώμα με ένα (σ.σ. στήθος)» επεσήμανε η FitzPatrick στο Twitter.

Have been used and manipulated,unauthorised. My face has been superimposed onto the other woman’s body. Another woman’s prosthetic limb has been edited out from a stolen image & other women’s images stolen and edited. in my view this invalidates the campaign.there have been/cont