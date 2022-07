Έσπασε ρεκόρ η θερμοκρασία στη Βρετανία- Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου

Σε επίπεδο ρεκόρ έφτασε η θερμοκρασία στη Βρετανία σήμερα, Τρίτη, καθώς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στις 12:50 η θερμοκρασία στο Χίθροου έφτασε τους 40,2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, καταγράφηκε θερμοκρασία 39,1 βαθμών στο Τσάρλγουντ του Σάρεϊ.

Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, αυτή είναι η πρώτη φορά που το θερμόμετρο ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Βρετανία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 38,7 βαθμοί, που καταγράφηκε το 2019. Και η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της εντός της ημέρας.

For the first time ever, 40 Celsius has provisionally been exceeded in the UK



London Heathrow reported a temperature of 40.2°C at 12:50 today



Temperatures are still climbing in many places

Εξαιτίας του πρωτοφανούς καύσωνα που πλήττει τη Βρετανία, διαπιστώθηκαν σημάδια φθοράς σε τουλάχιστον δύο διαδρόμους προσγείωσης, ενώ πρόβλημα υπήρξε και σε σιδηροδρομικές γραμμές. «Έχουμε δει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι υποδομές απλά δεν ήταν κατασκευασμένες για να αντέξουν τέτοιες θερμοκρασίες», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, μιλώντας στο BBC.

Δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν και εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για αποφυγή ταξιδιών, ενώ η Network Rail έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα προβλήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Our hottest rail recorded yesterday was 62°C, in Suffolk!



Rail temperature can be about 20°C higher than air temperature, causing it to expand, bend and break







We're doing everything we can to keep you safe.

The East Coast Main Line will be closed on Tuesday 19 July from 12:00 to 20:00 for your safety.



No services will run between London King's Cross and York and Leeds.



We are warning you not to travel this Tuesday





Τη Δευτέρα, στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου υπήρξε σύντομη αναστολή πτήσεων, επειδή διαπιστώθηκε πρόβλημα στην επιφάνεια διαδρόμου προσγείωσης. Κάποια ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο διάδρομος «έλιωσε» εν μέρει.