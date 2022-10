Ερντογάν κατά Ελλάδας: Να απέχει από προκλήσεις που θα την οδηγήσουν στην καταστροφή

Επιμένει στην εμπρηστική ρητορική κατά της Ελλάδας ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας την Αθήνα να απέχει από κινήσεις που θα «επιφέρουν καταστροφή».

Σε σημερινή του τοποθέτηση στο Κοινοβούλιο, ειδικότερα, ο Ερντογάν ζήτησε από την Ελλάδα «να απέχει από προσκλήσεις που θα οδηγήσουν εκείνη και τον λαό της στην καταστροφή», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Turkish President Erdogan calls on Greece to refrain from provocations that will lead it and its people to disaster