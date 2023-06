Γαλλία: Η ταυτότητα του δράστη που επιτέθηκε σε παιδιά- Εξετάζεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος

Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν από την επίθεση ενός άνδρα σε παιδική χαρά, προτού συλληφθεί από τις αρχές. Ο δράστης είναι αιτών άσυλο που δηλώνει Σύρος, ενώ παράλληλα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της τρομοκρατίας.

Δύο παιδιά και ένας ενήλικας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλα δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με την αστυνομία μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην παιδική χαρά της λίμνης στο Ανεσί στην ανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ταυτότητας που δήλωσε ο δράστης, γεννήθηκε το 1991, είναι Σύρος, αιτών άσυλο και είναι άγνωστος στις αρχές. Αστυνομικός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters, είπε πως είχε νόμιμο καθεστώς πρόσφυγα στη Γαλλία. Δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας και τα κίνητρά του δεν είναι σαφή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Dauphiné libéré, τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομειακό κέντρο Annecy Genevois και οι μάρτυρες οδηγήθηκαν σε κτίριο κοντά στο σημείο της επίθεσης, η περιοχή της οποίας αποκλείστηκε από σημαντική αστυνομική δύναμη.

«Πήδηξε μέσα στην παιδική χαρά, άρχισε να φωνάζει και μετά πήγε προς τα καροτσάκια, χτυπώντας κατ' επανάληψη τα μικρά με μαχαίρι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που είπε πως λέγεται Φερντινάν στο BFM TV.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «επίθεση απόλυτης δειλίας» στο Ανεσί. «Παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το έθνος είναι σε κατάσταση σοκ», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν αντέδρασε αμέσως στο Twitter: «Αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν από άτομο οπλισμένο με μαχαίρι σε πλατεία στο Ανεσί. Το άτομο συνελήφθη χάρη στην ταχεία επέμβαση των δυνάμεων της τάξης».

