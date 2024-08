Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Συνελήφθη ο δράστης

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν νεαρό άνδρα που ομολόγησε ότι ευθύνεται για την επίθεση με τους τρεις νεκρούς στο Ζόλινγκεν.

Ο Spiegel σε ρεπορτάζ του ανέφερε ένας 26χρονος Σύρος, που ονομάζεται Ισά αλ Χ., παραδόθηκε σε αστυνομική περίπολο το απόγευμα του Σαββάτου στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ρούχα του ήταν βρώμικα και είχαν κηλίδες αίματος.

H Bild, από την πλευρά της, αναφέρει ότι ο άνδρας πλησίασε τους αστυνομικούς γύρω στις 23:00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα Σαββάτου στην Ελλάδα) και τους είπε «Εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε». Πιθανόν να κρυβόταν σε κάποια αυλή από τη στιγμή της επίθεσης αργά την Παρασκευή σε φεστιβάλ στην πόλη.

“The suspected perpetrator of the #Solingen attack has been captured: More than 24 hours after the assault, the Syrian national Issa al H., 26, turned himself in to a police patrol on Saturday evening, according to @derspiegel. Security sources reported that his clothing was… https://t.co/xtyNSgxQhO