Επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία στη Συρία: Οι Κούρδοι απορρίπτουν την εκδοχή της Δαμασκού για τους δράστες

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), παράταξη με κυρίαρχη συνιστώσα κουρδική ένοπλη οργάνωση, απέρριψαν χθες Τετάρτη τον ισχυρισμό της συριακής de facto κυβέρνησης κατά τον οποίο οι δράστες της επίθεσης εναντίον εκκλησίας κοντά στη Δαμασκό το σαββατοκύριακο ήταν αλλοδαποί, όχι Σύροι, κι ότι είχαν φύγει από το στρατόπεδο Αλ Χολ.

Με ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι ΣΔΔ απέρριψαν την ανακοίνωση αυτή του υπουργείου Εσωτερικών στη Δαμασκό, χαρακτηρίζοντάς τη «λαθεμένη» και τονίζοντας πως «δεν βασίζεται σε γεγονότα ούτε πραγματικά περιστατικά».

Το στρατόπεδο Αλ Χολ ελέγχεται από τις ΣΔΔ. Σε αυτό κρατούνται το τρέχον διάστημα κάπου 40.000 άνθρωποι –στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά–, που φέρονται είτε να είναι συγγενείς μελών, ή να ανήκουν στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Η επίθεση δυο καμικάζι την Κυριακή εναντίον του ελληνορθόδοξου ναού του Προφήτη Ηλία, νότια της Δαμασκού, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 πιστοί και να τραυματιστούν άλλοι 63, σύμφωνα με τις αρχές.

🔴🚨☦️Additional footage shows the destruction inside Mar Elias Church in the Duwailaa area of #Damascus, caused by the suicide bombing that targeted worshippers. https://t.co/IWHFGgoYyg pic.twitter.com/SxbhrihKab