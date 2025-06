Επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία: Τζιχαντιστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη

Η τζιχαντιστική οργάνωση, Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα (Ταξιαρχία Υποστηρικτών Σουνιτών), ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την Κυριακή (22/6) στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 πιστούς και τραυμάτισε 63 ακόμη άτομα.

Σε μήνυμά της που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν αντίποινα για «προκλήσεις από Χριστιανούς στη Δαμασκό» και απείλησε με νέες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων αυτοκτονίας. Η Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα έχει κατά το παρελθόν στοχοποιήσει Χριστιανούς, Αλαουίτες, Δρούζους και Σιίτες Μουσουλμάνους.

🔴🚨☦️Additional footage shows the destruction inside Mar Elias Church in the Duwailaa area of #Damascus, caused by the suicide bombing that targeted worshippers. https://t.co/IWHFGgoYyg pic.twitter.com/SxbhrihKab