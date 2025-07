Πακιστάν: 54 νεκροί μέσα σε μία ημέρα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Πενήντα τέσσερις νεκρούς μετρά μόλις μέσα σε μία ημέρα το Πακιστάν, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας με ακραίες βροχοπτώσεις.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 227 τραυματίσθηκαν σε όλο το Πακιστάν και η επαρχία του Πουντζάμπ έχει τα περισσότερα θύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αριθμό που υπολογίσθηκε μέχρι τις 08:00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας).

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων και για πιθανές πλημμύρες μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Οι αρχές του Ραουαλπίντι, σε απόσταση 15-20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κήρυξαν αργία τη σημερινή ημέρα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν αφορά έκτακτη ανάγκη.

«Οι κάτοικοι των επικίνδυνων ζωνών οφείλουν να ετοιμάσουν κιτ έκτακτης ανάγκης με τροφή, νερό, φάρμακα για τρεις έως πέντε ημέρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ποταμός, που διαρρέει την πόλη, πλημμύρισε και οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εκπρόσωπος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, αναφέρει, ότι περίπου 180 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 70 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους και 500 έχουν τραυματισθεί από την αρχή των θερινών μουσώνων στα τέλη Ιουνίου.

Emergency aerial support was provided in Jhelum after flash floods stranded 40 people in Deras at Mouza Dhok Biddar and Nakkan Kalan. With boat rescue impossible due to heavy rain, the Pakistan Army safely evacuated all individuals.#PDMA #PakArmy #Jhelum #flashfloodwarning pic.twitter.com/5AbUFS0QkM