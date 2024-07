Επιθέσεις καρχαρία σε Τέξας και Φλόριντα- Τέσσερις τραυματίες, εκκλήσεις από τις Αρχές

Ένας καρχαρίας δάγκωσε τρία άτομα σε μια παραλία στο νότιο Τέξας. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της πόλης χαρακτήρισε ως πρωτοφανές το περιστατικό, ενώ την ίδια ημέρα ένα ακόμη άτομο δαγκώθηκε από καρχαρία στη Φλόριντα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στο Τέξας, τρία άτομα δέχτηκαν δαγκώματα από καρχαρία στην πόλη South Padre Island, σε ένα φράγμα κοντά στο Brownsville, ενώ εκείνος εντοπίστηκε αργότερα και «ωθήθηκε σε βαθύτερα νερά», σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής Τζιμ Πιγκ.

«Είναι πρωτοφανές για την περιοχή», συμπλήρωσε για την επίθεση από καρχαρία. Υπήρξαν δύο περιστατικά δαγκώματος καρχαρία σε διαφορετικούς χρόνους και τοποθεσίες την Πέμπτη, είπε.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια κλήση στο 911 σχετικά με «ένα σοβαρό δάγκωμα καρχαρία στο πόδι» στις 11 π.μ., δήλωσε η εκπρόσωπος της πόλης, Νίκι Σότο, και το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε μια γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό με μια τεράστια πληγή στο πόδι. «Η περιπολία της παραλίας την σήκωσε και η γάμπα της ήταν διαλυμένη. Τρομερό», είπε.

Ένα από τα θύματα μεταφέρθηκε αεροπορικώς από ένα νοσοκομείο στο Brownsville για περαιτέρω θεραπεία, σύμφωνα με το Τμήμα Πάρκων και Άγριας Ζωής του Τέξας.

Από την άλλη, την παραλία New Smyrna, στη Φλόριντα, ένας 21χρονος δαγκώθηκε από καρχαρία ενώ βρισκόταν στο νερό μέχρι το γόνατο. Ο άνδρας, ο οποίος επισκεπτόταν την πόλη στην ακτή του Ατλαντικού από το Οχάιο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ τα τραύματά του δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή του.

