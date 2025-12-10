Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά πιθανή σύνδεση θανάτων με τα εμβόλια

Επιβεβαιώθηκαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, να διεξάγει έρευνα για πιθανή σύνδεση ανάμεσα στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού με θανάτους ενηλίκων.

«Ο FDA διεξάγει έρευνα σε βάθος σε διάφορες ηλικιακές ομάδες όσον αφορά πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού», δήλωσε ο Άντριου Νίξον, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg και της εφημερίδας Washington Post που είχαν προαναγγείλει ις έρευνες.

Η υπηρεσία εξετάζει παράλληλα, την ασφάλεια των εμβολιασμών για τον RSV, αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, σύμφωνα με τους κατασκευαστές των θεραπειών που έχουν επικοινωνήσει με την FDA, μια κίνηση που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters.

Κορωνοϊός: Ο Νίξον απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την έρευνα στα εμβόλια

Η αποτελεσματικότητα κι η ασφάλεια των εμβολίων κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός έχουν επιβεβαιωθεί από διάφορες μελέτες, όπως και ότι υπήρξαν σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών, που πάντως δεν έθεσαν υπό αμφισβήτηση το όφελος του εμβολιασμού της πλειονότητας των πολιτών όλων των ηλικιακών κατηγοριών, κατά τις υγειονομικές αρχές στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Ο Νίξον απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να πότε θα δημοσιοποιηθούν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Ομοίως και για τις μεθόδους της διεξαγωγής της.

Η έρευνα επρόκειτο αρχικά να επικεντρωθεί σε πιθανούς θανάτους παιδιών. Η είδηση ότι η έρευνα εξετάζει επίσης πιθανούς θανάτους ενηλίκων αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg.

Κορωνοϊός: Η πολιτική του Κένεντι ενάντια στα εμβόλια

Η προοπτική σημαντικών αλλαγών στον τρόπο έγκρισης των εμβολίων προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στον τομέα της δημόσιας υγείας, με πλήθος ειδικών να αμφισβητούν τα στοιχεία που συνδέουν τους θανάτους παιδιών με τα εμβόλια. Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, όπως σχεδόν όλα τα φάρμακα, έχουν παρενέργειες που αναφέρονται στις ετικέτες συνταγογράφησης. Υπό την ηγεσία του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ο οποίος ίδρυσε μια «θορυβώδη» ομάδα κατά των εμβολίων, το HHS έχει εκδώσει αρνητικές δηλώσεις με έμμεσα ή και άμεσα κατά περιπτώσεις μηνύματα, ότι η χρήση εμβολίων κατά του κορωνοϊού με βάση το mRNA είναι επικίνδυνη.

Πρώην αξιωματούχοι του FDA εξέφρασαν τότε την έντονη ανησυχία τους και κάλεσαν να επιδειχτεί σύνεση, θυμίζοντας πως δεν έχει δημοσιοποιηθεί «καμιά εξήγηση για τις διαδικασίες και τις αναλύσεις που οδήγησαν σε αυτή την αναδρομική εκτίμηση».

Γνωστός συνωμοσιολόγος και αντιεμβολιαστής, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, είχε ισχυριστεί πως τα εμβόλια αυτά ήταν «τα πιο θανάσιμα που κατασκευάστηκαν ποτέ», ενώ είχε φθάσει στο σημείο να πει στον Τύπο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ότι ο ιός (σ.σ. ο SARS-CoV-2) ήταν εθνοφυλετικά «στοχευμένος» για να πλήξει τους λευκούς και τους μαύρους, αλλά όχι «τους (εβραίους) Ασκενάζι και τους Κινέζους». Ωστόσο, ανακάλεσε αργότερα.

Με πληροφορίες από Washington Post