Επίσκεψη έκπληξη του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο

Επίσκεψη- έκπληξη στο Κίεβο πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τζο Μπάιντεν επισκέπτεται την Ουκρανία, μετά την έναρξη του πολέμου, πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Κίεβο έγινε ενώ ταξίδευε με προορισμό την Πολωνία, προκειμένου να συναντήσει τον ομόλογό του, Αντρέι Ντούντα. Στα social media κυκλοφόρησαν τα πρώτα βίντεο με τον Τζο Μπάιντεν και τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να περπατούν στο κέντρο του Κιέβου.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στο Κίεβο έπειτα από ταξίδι μίας ώρας με το τρένο, από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, σύμφωνα με τους New York Times. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί μια επίδειξη της αποφασιστικότητας της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνουν οι New York Times.

It is confirmed! Joe Biden spotted in Kyiv this morning. This is a big deal and a historic visit of @POTUS

📷 @ukrpravda_news pic.twitter.com/BkRMfh6dEW