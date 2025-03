Επέστρεψαν στη Γη οι εγκλωβισμένοι αστροναύτες της NASA - Η στιγμή της προσθαλάσσωσης

Οι δύο αστροναύτες της NASA επέστρεψαν στην Γη, αφού πέρασαν περισσότερους από εννέα μήνες κολλημένοι στο διάστημα.

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς χαιρέτησαν καθώς έβγαιναν από την κάψουλά τους - σχεδόν μία ώρα μετά την επιστροφή της στη Γη, περίπου στις 6 μ.μ. τοπική ώρα. Δελφίνια εθεάθησαν να κολυμπούν κοντά, ενώ γίνονταν εργασίες για την απομάκρυνσή της κάψουλας από το νερό. Το ταξίδι των αστροναυτών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό διήρκεσε 17 ώρες. Ο ανώτερος διαχειριστής της NASA, Τζόελ Μονταλμπάνο, περιέγραψε την προσθαλάσσωση ως "υπέροχη" - και είπε ότι τα 150 πειράματα και οι 900 ώρες έρευνας θα συμβάλουν στις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη.

