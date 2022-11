Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ποιοι ομογενείς επανεκλέγονται

Οι ομογενείς Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis), Γκας Μπιλιράκης (Gus Bilirakis), Τζον Σαρμπάνης (John Sarbanes) και Κρις Πάππας κατάφεραν να ανανεώσουν τη θητεία τους στο Κογκρέσο στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο «Εθνικός Κήρυκας», ανοικτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για την ομογενή, Ντίνα Τάιτους (Dina Titus), η οποία στο 63% της ενσωμάτωσης αν και προηγείται του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Από την άλλη, ο Ρεπουμπλικανός Άλεκ Σκαρλάτος (Alek Skarlatos), στην 4η Περιφέρεια του Όρεγκον, ήταν πίσω στην πορεία της καταμέτρησης, αν και κανένα μέσο ενημέρωσης δεν είχε ακόμη ανακηρύξει νικητή στη δική του αναμέτρηση.

Πάντως, σημαντική είναι και η νίκη του γιου του Ρόμπερτ Μενέντεζ (Robert Menendez Jr) στο Νιου Τζέρσει, με δεδομένη τη φιλική στάση του πατέρα του απέναντι στην Ελλάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που έχουν «κλειδώσει» για την ελληνική ομογένεια:

Στην 12η Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Γκας Μπιλιράκης (Gus Bilirakis) επικράτησε με σημαντική διαφορά έναντι της Δημοκρατικής Κίμπερλι Γουόκερ (Kimberly Walker) και ανανέωσε πανηγυρικά μια ακόμη θητεία. Στο 97% των εκλογικών τμημάτων, ο κ. Μπιλιράκης συγκέντρωνε πάνω από το 70%.

Στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η Ρεπουμπλικανή Βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis) ανακηρύχθηκε νικήτρια πολύ πριν προχωρήσει εκτενώς η καταμέτρηση. Ήδη, στο 70% της καταμέτρησης, ο αντίπαλός της και πρώην Βουλευτής Μαξ Ρόουζ (Max Rose), υπολειπόταν κατά 27 ποσοστιαίες μονάδες.

“We love you, Nicole!” someone in crowd shouts to applause before she speaks. @NMalliotakis calls her projected victory a mandate. pic.twitter.com/FAy8tiPrDR

Στην 3η Περιφέρεια του Μέριλαντ, διατηρώντας στη μεγαλύτερη διάρκεια της καταμέτρησης μια διαφορά ανώτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων, ο Τζον Σαρμπάνης (John Sarbanes) επανεξελέγη για μια ακόμη χρονιά στα έδρανα του Κογκρέσου, επικρατώντας της Γιουρίπζι Μόργκαν (Yuripzy Morgan).

Στην 1η Περιφέρεια του Νιού Χάμσαϊρ, ο Κρις Πάππας, μετά από μια θυελλώδη προεκλογική περίοδο, αναδείχθηκε νικητής απέναντι στη Ρεπουμπλικανή αντίπαλό του, Καρολάιν Λεβίτ (Karoline Levit).

Thank you, New Hampshire!



You sent a clear and powerful message: Granite Staters want leaders in Congress who work together to find common purpose and use common sense.



I’m honored to have earned your trust for another two years.



Now, back to work. #NHPolitics