Ένα Google Doodle για την Κίτι Ο’Νιλ- Η κωφή κασκαντέρ που έγινε η ταχύτερη γυναίκα

Η Google αφιερώνει το σημερινό Doodle της στην Κίτι Ο’ Νιλ, την Αμερικανίδα κασκαντέρ και οδηγό αγώνων, η οποία κάποτε αναδείχθηκε η ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο.

Η Κίτι Ο’Νιλ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, στο Τέξας. Η μητέρα της ήταν Τσερόκι και ο πατέρας της Ιρλανδός. Όταν ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, εξαιτίας διαδοχικών ασθενειών είχε υψηλό πυρετό και τελικά έμεινε κωφή.

Μεγαλώνοντας, δεν επέτρεψε στην κώφωση να αποτελέσει εμπόδιο στα όνειρά της και συχνά την χαρακτήριζε πλεονέκτημα. Άρχισε να ασχολείται με τις καταδύσεις, όμως ένας τραυματισμός στον καρπό και μια ασθένεια έβαλαν τέλος στα όνειρά της για αγώνες. Παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψε τη φιλοδοξία της να γίνει επαγγελματίας αθλήτρια.

Άρχισε να πειραματίζεται με διάφορα αθλήματα, όπως το θαλάσσιο σκι και οι αγώνες με μοτοσικλέτες. Η αγάπη της για τη δράση, την οδήγησε στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 έγινε κασκαντέρ, για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων οι The Bionic Woman (1976), Wonder Woman (1977-1979) και The Blues Brothers (1980). Ήταν η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε στην Stunts Unlimited, μια ομάδα με τους κορυφαίους κασκαντέρ του Χόλιγουντ.

Το 1976 αναδείχθηκε «η ταχύτερη γυναίκα εν ζωή», αφού διέσχισε την έρημο Άλβορντ στο Όρεγκον με 512,76 μίλια την ώρα. Έτσι, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ ταχύτητας από γυναίκα οδηγό κατά σχεδόν 200 μίλια την ώρα.

Αν και ήταν προφανές ότι μπορούσε να καταρρίψει και το αντίστοιχο ρεκόρ των ανδρών, οι χορηγοί με τους οποίους είχε συμβόλαιο δεν της το επέτρεψαν. Ήθελαν αυτό να το πετύχει ένας άνδρας οδηγός.

Το 1979 κυκλοφόρησε ταινία για τη ζωή της, με τον τίτλο «Silent Victory: The Kitty O’Neil Story» που επικεντρωνόταν στο επίτευγμα στην έρημο Άλβορντ. Το 1982 σταμάτησε να εργάζεται ως κασκαντέρ. Η Κίτι Ο’ Νιλ πέθανε τον Νοέμβριο του 2019, από πνευμονία.