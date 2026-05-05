Εμανουέλ Μακρόν: Τραγούδησε το «La Bohème» στην Αρμενία

Το βίντεο με την ερμηνεία του Γάλλου προέδρου κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Αρμενία - Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν τον συνόδευσε, παίζοντας ντραμς

The LiFO team
Στιγμιότυπο από βίντεο που καταγράφει τον Εμμανουέλ Μακρόν να τραγουδά το «La Bohème» / Φωτ. screenshot - X /Reuters
Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το «La Bohème» κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Αρμενία, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Νικόλ Πασινιάν, να τον συνοδεύει στα ντραμς.

Η ερμηνεία του ήρθε στο πλαίσιο δείπνου που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ ετοιμαζόταν να του ασκήσει πίεση για στενότερους δεσμούς μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

Όσο ο Μακρόν τραγουδούσε και έπαιζε πιάνο, ο Νικόλ Πασινιάν τον συνόδευε στα ντραμς, σε μια στιγμή εκτός του επίσημου προγράμματος.

Εμανουέλ Μακρόν: Τι συμβολίζουν οι στίχοι του «La Bohème»

Οι δύο ηγέτες ερμήνευσαν το «La Bohème», τραγούδι του Σαρλ Αζναβούρ, ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της γαλλικής μουσικής σκηνής.

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται σε καλλιτέχνες που αναπολούν με νοσταλγία τα χρόνια που ζούσαν στη φτώχεια, κατά την περίοδο της μποέμ ζωής στη συνοικία της Μονμάρτρης στο Παρίσι.


Με πληροφορίες από Telegraph
 

