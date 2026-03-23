Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: «Ο σοσιαλιστής που νίκησε την ακροδεξιά» - Ποιος είναι ο νέος δήμαρχος του Παρισιού

«Υπάρχουν πολλά να κάνουμε» δήλωσε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ.

Ο Γκρεγκουάρ τόνισε επίσης, ότι «το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» κατά της δεξιάς και της ακροδεξιάς, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, όπου αναδείχθηκε νικητής εξασφαλίζοντας περισσότερο του 50% των ψήφων, είναι μία «πρόγευση» των επόμενων προεδρικών εκλογών, και «η μάχη θα είναι σφοδρή», δήλωσε ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ πριν κατευθυνθεί προς το δημαρχείο διασχίζοντας τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με ένα Vélib, ένα ποδήλατο ελεύθερης χρήσης, σύμβολο της πολιτικής των σοσιαλιστών στην πόλη, που εκλέγει σοσιαλιστή δήμαρχο εδώ και 25 χρόνια.

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ εξελέγη δήμαρχος του Παρισιού, νικώντας την δεξιά πρώην υπουργό Ρασιντά Ντατί, με το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό Εθνικό Συναγερμό (RN) της Μαρίν Λεπέν να αποτυγχάνει να καταλάβει βασικές πόλεις που στοχοποιήθηκαν στον δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών της Κυριακής, τη Μασσαλία και την Τουλόν.

Ο Γκρεγκουάρ έκανε μια νικηφόρα ποδηλατική βόλτα με μελλοντικούς δημοτικούς συμβούλους στο Παρίσι την Κυριακή το βράδυ για να δείξει ότι η γαλλική πρωτεύουσα θα συνεχίσει τις πολιτικές της υπέρ της ποδηλασίας και του περιβάλλοντος.

«Υπάρχουν πολλά να κάνουμε και θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί», δήλωσε χθες ο σοσιαλιστής βουλευτής, ο οποίος έχει μακρά πορεία στο δημαρχείο όπου συνεργάστηκε με την σοσιαλίστρια πρώην- πλέον- δήμαρχο Αν Ινταλγκό.

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Ποιος είναι ο νέος δήμαρχος του Παρισιού

Ο νέος δήμαρχος του Παρισιού είπε ότι υπάρχουν αρκετές προτεραιότητες για τη γαλλική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας: «Σκέφτομαι τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, αυτούς που θα κοιμηθούν στους δρόμους το βράδυ. Σκέφτομαι τα παιδιά που υποφέρουν, όλους τους πιο ευάλωτους που χρειάζονται την Αριστερά».

Είπε ότι είχε «τεράστια ευθύνη» απέναντι στους Παριζιάνους.

Ο Γκρεγκουάρ προβλεπόταν να κερδίσει με περίπου 52% των ψήφων. Αυτό σηματοδότησε μια σαφή νίκη εναντίον της Ντατί, που υπηρέτησε στην κυβέρνηση υπό τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Νικολά Σαρκοζί και είχε επιδιώξει να κερδίσει την πρωτεύουσα της Γαλλίας για τη Δεξιά «μετά από 25 χρόνια που κυβερνά η Αριστερά».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο 48χρονος Γκρεγκουάρ είχε προειδοποιήσει ότι η Ντατί θα μετέτρεπε την πρωτεύουσα σε «ένα εργαστήριο του Τραμπ για τη συμμαχία μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς».

Μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής, ο Γκρεγκουάρ είπε ότι το Παρίσι θα αντισταθεί στη δεξιά και την ακροδεξιά ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Οι δύο θητείες του Μακρόν ως προέδρου λήγουν την επόμενη άνοιξη και το RN βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Ο Γκρεγκουάρ δήλωσε: «Το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης ενάντια σε αυτή τη συμμαχία της δεξιάς, η οποία επιδιώκει να μας αφαιρέσει ό,τι πιο πολύτιμο και εύθραυστο θεωρούμε: την απλή χαρά της συμβίωσης».

Η Ινταλγκό, η απερχόμενη δήμαρχος, δήλωσε: «Το Παρίσι επέλεξε το μέλλον με τη δημοκρατική και πράσινη αριστερά».

«Ένας σοσιαλιστής στα ηνία» γράφουν τα ξένα μέσα, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη νίκη έναντι της δεξιάς και της ακροδεξιάς και σχολιάζοντας πως ο Γκρεγκουάρ ήταν σε καλή θέση για να έρθει στο προσκήνιο με την Ινταλγκό να αποφασίζει να μην επιδιώξει μια τρίτη θητεία.

Μια διακριτική προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική, ο Γκρεγκουάρ εργαζόταν για χρόνια στο πλευρό της Ινταλγκό που εξελέγη το 2014 και επανεξελέγη το 2020, αλλά επέλεξε να μην επιδιώξει μια τρίτη εξαετή θητεία αφού ηγήθηκε της πόλης κατά τη διάρκεια των εξτρεμιστικών επιθέσεων του 2015 και των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Είχε ενταχθεί στο Σοσιαλιστικό κόμμα στα 24 του το 2002, ασχολήθηκε με την πολιτική του Παρισιού και οκτώ χρόνια αργότερα έγινε επικεφαλής του προσωπικού του τότε δημάρχου του Παρισιού, Μπερτράν Ντελανοέ.

Ο Γκρεγκουάρ στη συνέχεια εργάστηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού υπό τον σοσιαλιστή πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Εξελέγη για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού το 2014 και έγινε ο πρώτος αντιδήμαρχος της Ινταλγκό από το 2018 έως το 2024, επιβλέποντας βασικά χαρτοφυλάκια, όπως ο προϋπολογισμός, οι αστικές πολιτικές και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Το 2024, εξελέγη βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση και πέρυσι ξεκίνησε την υποψηφιότητά του για να διαδεχθεί την Ινταλγκό. «Ένα πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τους Παριζιάνους», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στο Associated Press πριν από τις εκλογές.

«Πιστεύω ότι στην πολιτική, είναι υγιές όταν η εργασία από τη βάση αποδίδει περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε, κάνοντας επίθεση στην αντίπαλό του, Ντατί, γνωστή για το στιλ που ακολουθεί και το ότι είναι τακτικά καλεσμένη σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο Γκρεγκουάρ αποκάλυψε πρόσφατα δημόσια ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ενώ φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο μεταξύ 9 και 10 ετών.

«Αυτή είναι η ιστορία ενός παιδιού που... κακοποιήθηκε σεξουαλικά για αρκετούς μήνες κατά τη διάρκεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε μια δημοτική πισίνα», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στο France Inter Radio πέρυσι. «Εκείνη την εποχή, δεν μπορούσα να βρω τη δύναμη, τα μέσα ή τις λέξεις για να εκφράσω αυτόν τον πόνο και την ταλαιπωρία».

«Το κράτησα κρυφό για δεκαετίες», πρόσθεσε.

Η κακοποίηση παιδιών υπήρξε βασικό θέμα στην προεκλογική εκστρατεία του, καθώς πρόσφατα ξέσπασαν αρκετές αναφορές για φερόμενη κακοποίηση σε δημόσια σχολεία του Παρισιού, κάτι που ο Γκρεγκουάρ είπε ότι άνοιξε ξανά την πληγή του. Οι επικριτές τον κατηγόρησαν ότι δεν έκανε τίποτα για το θέμα.

Ο Γκρεγκουάρ είπε ότι από το 2024 δεν ήταν πλέον υπεύθυνος στο δημαρχείο.

Σε επίπεδο πόλης, ο Γκρεγκουάρ ηγήθηκε ενός ευρέος αριστερού-οικολογικού πολιτικού συνασπισμού Σοσιαλιστών, Πρασίνων και Κομμουνιστών, αλλά απέκλεισε οποιαδήποτε συμμαχία με το σκληροπυρηνικό αριστερό κόμμα France Unbowed του βετεράνου ηγέτη Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Εκλογές στη Γαλλία: Τι έγινε σε Μασσαλία, Τουλόν, Νίκαια, Χάβρη

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, τη Μασσαλία, ο δήμαρχος, Μπενουά Παγιάν, κέρδισε με τον αριστερό συνασπισμό του, συμπεριλαμβανομένων των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων- αναχαιτίζοντας την άνοδο του RN.

Ο Παγιάν δήλωσε ότι η Μασσαλία είχε εκφράσει «ένα μήνυμα ειρήνης και ενότητας», τονίζοντας ότι ήταν μια νίκη για τους «ουμανιστές που αρνούνται τις φωνές που πιέζουν για διχασμό».

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, επανενεξελέγη δήμαρχος στη Χάβρη εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Στη Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.

Με πληροφορίες από DW, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian