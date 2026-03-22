Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Νέος δήμαρχος του Παρισιού ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, σύμφωνα με exit poll του ELABE για το BFM TV.

Ο Γκρεγκουάρ εξασφάλισε 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της Δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν, Ρασιντά Ντατί, που έπεται με 37% έως 40% των ψήφων.

«Σήμερα, το Παρίσι αποφάσισε να παραμείνει πιστό στην ιστορία του», δήλωσε ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ από το εκλογικό του επιτελείο. «Απόψε είναι η νίκη μιας συγκεκριμένης ιδέας για το Παρίσι. Ένα Παρίσι ζωντανό, προοδευτικό, λαϊκό. Ένα Παρίσι για όλους. Χάρη σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση, η ένωση της Δεξιάς δεν θα διοικήσει το Παρίσι. Το Παρίσι δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ μια πόλη της άκρας Δεξιάς».

Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Τα αποτελέσματα σε Μασσαλία, Χάβρη, Τουλόν και Νίκαια (exit poll)

Η Αριστερά διατήρησε την Μασσαλία απέναντι στον Εθνικό Συναγερμό, σύμφωνα με τα exit poll. Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.
 

Με πληροφορίες από Le Parisien, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή / Ο δισεκατομμυριούχος που χρηματοδοτεί τη γαλλική Ακροδεξιά

Καθώς η Γαλλία εκλέγει χιλιάδες δημάρχους, ένας δισεκατομμυριούχος που δεν ζει καν στη χώρα επιχειρεί να επηρεάσει το πολιτικό της μέλλον, χρηματοδοτώντας δίκτυα, υποψηφίους και οργανώσεις που κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς
Η Συρία αίρει την απαγόρευση αλκοόλ στη Δαμασκό μετά την κατακραυγή των κατοίκων

Διεθνή / Η Συρία αίρει την απαγόρευση αλκοόλ στη Δαμασκό μετά την κατακραυγή των κατοίκων

Μια σειρά πρόσφατων μέτρων, όπως η απαγόρευση χρήσης μακιγιάζ για τις γυναίκες στον δημόσιο τομέα και η περσινή επιβολή της πλήρους κάλυψης του σώματος στις δημόσιες παραλίες, εντείνουν τους φόβους για στροφή προς τον συντηρητισμό
Διεθνή / To Ιράν προειδοποιεί για «ανεπανόρθωτη καταστροφή» αν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές του εγκαταστάσεις

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει «ανεπανόρθωτα» τις ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα
