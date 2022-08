Έλον Μασκ: Οι μειωμένες γεννήσεις είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από την υπερθέρμανση του πλανήτη

Για τις επιπτώσεις μιας «κατάρρευσης» του παγκόσμιου πληθυσμού προειδοποιεί ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ εκτιμώντας ότι πρόκειται για σημαντικότερο κίνδυνο από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla γράφει ότι «η πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πολιτισμό από την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Σε συνέχεια του tweet ο δισεκατομμυριούχος τονίζει «θυμηθείτε τα λόγια μου» αν και σπεύδει να διευκρινίσει ότι θεωρεί και την υπερθέρμανση του πλανήτη ως έναν σημαντικό κίνδυνο.

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming