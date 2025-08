Η Tesla ενέκρινε πακέτο αποδοχών ύψους 30 δισ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ενέκρινε νέο πακέτο αποδοχών για τον Έλον Μασκ, αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει τη χορήγηση 96 εκατομμυρίων μετοχών στον επικεφαλής της εταιρείας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετική εισήγηση επιτροπής που συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία συμμετείχαν μόνο η πρόεδρος του Δ.Σ., Ρόμπιν Ντένχολμ, και η ανεξάρτητη σύμβουλος Κάθλιν Γουίλσον-Τόμπσον.

«Η παραμονή του Έλον Μασκ στην Tesla είναι πιο κρίσιμη από ποτέ», ανέφερε η εταιρεία σε επιστολή προς τους μετόχους. «Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη επιβράβευση ενισχύει την αφοσίωσή του στην εταιρεία».

Ο Μασκ και η Tesla βρίσκονται επί σειρά ετών σε δικαστική διαμάχη στο Ντελαγουέρ σχετικά με προηγούμενο πακέτο αποδοχών ύψους 56 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει εγκριθεί ποτέ για επικεφαλής αμερικανικής εταιρείας. Η συμφωνία αυτή ακυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από την δικαστή Καθλίν Μακόρμικ, η οποία έκρινε ότι το ύψος της ήταν υπερβολικό και σημείωσε ότι τα μέλη του συμβουλίου λειτουργούσαν υπό την επιρροή του Μασκ.

Από τότε, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα αποχωρήσει από την Tesla, εάν δεν του διασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και πιο ενισχυμένος ρόλος στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα του περασμένου μήνα, ο Μασκ επανήλθε, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε «να τον παραμερίσουν ανά πάσα στιγμή» επενδυτές με επιρροή στο διοικητικό συμβούλιο. «Θεωρώ πως πρέπει να έχω τον απαιτούμενο έλεγχο ώστε να διασφαλίσω ότι η Tesla ακολουθεί τον σωστό δρόμο, όχι όμως τόσο ώστε να μη μπορεί να με απομακρύνει κανείς αν παρεκτραπώ», ανέφερε σε ενημέρωση προς τους μετόχους. Με τη νέα παροχή μετοχών, η συμμετοχή του Μασκ στην εταιρεία αυξάνεται από λίγο κάτω του 13% σε περίπου 16%.

