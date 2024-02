Ελληνικό αεροσκάφος της Air Serbia λίγο έλειψε να κοπεί στη μέση στο Βελιγράδι

Ένα αεροσκάφος Embraer E195 της Marathon Airlines που πετούσε για λογαριασμό της Air Serbia υπέστη σοβαρές ζημιές στην άτρακτο και το φτερό του το απόγευμα της Κυριακής κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο Nikola Tesla του Βελιγραδίου, όταν φέρεται να ήρθε σε επαφή με τα φώτα προσέγγισης του διαδρόμου.

Το τζετ, με προορισμό το Ντίσελντορφ, εκτράπηκε αμέσως πίσω στο Βελιγράδι, ωστόσο, χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να προσγειωθεί καθώς έκαιγε καύσιμα και έκανε ένα χαμηλό πέρασμα πάνω από τον διάδρομο, ώστε το προσωπικό εδάφους να μπορέσει να προσδιορίσει την κατάσταση του αεροπλάνου.

Αμέσως δόθηκε εντολή σε άλλα αεροσκάφη να παραμείνουν στο έδαφος στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου, ενώ μια εισερχόμενη πτήση της Austrian Airlines από τη Βιέννη και μια πτήση της Wizz Air από το Ντόρτμουντ αναγκάστηκαν να εκτραπούν προς την Τιμισοάρα. Το Embraer τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Βελιγράδι όπου ανέλαβαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Air Serbia Embraer E195LR damaged after reportedly hitting runway equipment on departure from Belgrade Nikola Tesla Airport in Serbia. The aircraft made an emergency return landing shortly after takeoff. pic.twitter.com/X90wA8v0H0