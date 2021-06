Με μία λακωνική ανάρτηση στα social media, το παλάτι καλωσόρισε το νέο μέλος της οικογένειας, την κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

«Συγχαρητήρια στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ για τη γέννηση της Λίλιμπετ Νταϊάνα! Η Βασίλισσα, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης και ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ είναι ευτυχείς με τα νέα.

»Η Λίλιμπετ είναι το 11ο εγγόνι της Αυτού Μεγαλειότητας» αναφέρει η ανάρτηση σε Instagram και Twitter ακολουθώντας μία προηγούμενη λιτή ανακοίνωση.

Στον λογαριασμό του ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα, ο Δούκας και η Δούκισσα της Κορνουάλης, ανάρτησαν μία φωτογραφία του ζεύγους γράφοντας «Συγχαρητήριά στον Χάρι, την Μέγκαν και τον Άρτσι για τον ερχομό της Λίλιμπετ Νταϊάνα.

»Τους ευχόμαστε να είναι όλοι καλά σε αυτή την ξεχωριστή περίσταση».

Στο ίδιο (ακριβώς) ύφος και με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Χάρι, της Μέγκαν και του Άρτσι, η ανάρτηση στον λογαριασμό στο Instagram του αδελφού του πρίγκιπα Χάρι, του Δούκα του Κέιμπριτζ και της συζύγου του, Κέιτ.

«Είμαστε όλοι ευτυχείς με τα ευχάριστα νέα του ερχομού της μπέμπας Λίλι. Συγχαρητήρια Χάρι, Μέγκαν και Άρτσι».

Το 11ο εγγόνι της βασίλισσας Ελισάβετ και δεύτερο παιδί για τον Χάρι και την Μέγκαν γεννήθηκε την Παρασκευή αλλά μόλις σήμερα οι γονείς του ανακοίνωσαν την είδηση.

Μαμά και κόρη βρίσκονται ήδη στο σπίτι και είναι καλά στην υγεία τους, όπως ανέφερε σχετική δήλωση.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊



Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH