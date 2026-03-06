Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Αζερμπαϊτζάν αποσύρει τους διπλωμάτες του από το Ιράν

Το Αζερμπαϊτζάν αποφάσισε να αποσύρει τους διπλωμάτες του από το Ιράν, επικαλούμενο ανησυχίες για την ασφάλειά τους, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του προσωπικού τόσο από την πρεσβεία στο Ιράν όσο και από το γενικό προξενείο στην πόλη Ταμπρίζ.

Η απόφαση έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Μπακού ότι τέσσερα drones από το Ιράν παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Αζερμπαϊτζάν και εισήλθαν στον απομονωμένο θύλακα του Ναχτσιβάν, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους.

Breaking | Azerbaijani President Ilham Aliyev announces that Azerbaijan will not take part in any operations against Iran. pic.twitter.com/8U64ozGIyK — Quds News Network (@QudsNen) March 5, 2026

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις

Η Τεχεράνη, ωστόσο, αρνήθηκε ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones, απορρίπτοντας τις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται. Νέες αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στο Βηρυτό λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής, με καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη, σύμφωνα με βίντεο του Reuters.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εξαπέλυσε «εκτεταμένο κύμα επιδρομών» κατά τη διάρκεια της νύχτας στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, στοχεύοντας θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγιε, στα νότια της πόλης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μία από τις περισσότερες από 20 σειρές επιθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σχεδόν 100.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο

Η ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (HCR) ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδόν 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός του Λιβάνου και δεκάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες έχουν περάσει και πάλι πίσω τα σύνορα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιοχή «σοβαρή ανθρωπιστική έκτακτη κατάσταση».

«Η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή συνιστά σοβαρή ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη που απαιτεί άμεση απάντηση σε όλη την περιοχή και στη νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αγιάκι Ίτο, επικεφαλής της διεύθυνσης εκτάκτων καταστάσεων και υποστήριξης των προγραμμάτων της HCR, δηλώνοντας ότι μέλη του προσωπικού του οργανισμού βρίσκονται αυτή τη στιγμή «σε κίνδυνο».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ - ΜΠΕ