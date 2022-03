Η Olena Kurilo, μια 52χρονη δασκάλα που τραυματίστηκε όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι της στο Καρκίβ, έγινε σύμβολο της ρωσικής επίθεσης σε αμάχους στην Ουκρανία όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του προσώπου μες στο αίμα.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε πραγματικά σε αυτή τη ζωή», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε το EuroNews. «Γράψαμε ποιήματα για τον πόλεμο. Προσωπικά είμαι σκηνοθέτης, δασκάλα- μελετήσαμε την ιστορία, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό θα συνέβαινε στην πατρίδα μας».

«Το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δεν υπάρχουν παράθυρα, δεν υπάρχουν πόρτες, μια πόρτα εκτοξεύτηκε. Ακόμη και το πάτωμα έχει ξεριζωθεί εντελώς», συνέχισε.

«Είμαι πολύ τυχερή, πρέπει να έχω έναν πολύ δυνατό φύλακα άγγελο για να έμεινα ζωντανή. Θα αντισταθώ, θα κάνω τα πάντα για την Ουκρανία, όσο μπορώ, με όση ενέργεια έχω. Θα είμαι πάντα μόνο στο πλευρό της πατρίδας μου», πρόσθεσε.

«Ποτέ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν θα υποκύψω στον Πούτιν. Καλύτερα να πεθάνω», είπε μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου και των Times of Israel, προσθέτοντας, «Ήμουν σε σοκ, δεν ένιωσα πόνο», μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν τη γειτονιά της.

