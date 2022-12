Εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι με τραυματίες, μετά την επίθεση στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν στους δρόμους των Παρισιών ύστερα από την αιματηρή επίθεση σε πολιτιστικό κέντρο Κούρδων στη γαλλική πρωτεύουσα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Ο ένοπλος, ένας 69χρονος, ήταν γνωστός στις Αρχές για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας το 2016 και τον Δεκέμβριο 2021 και φαίνεται πως ασπάζεται ακροδεξιές απόψεις.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε πως ο δράστης είχε βάλει στο στόχαστρό του αλλοδαπούς, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες πως ήθελε να σκοτώσει συγκεκριμένα Κούρδους.

Paris Prosecutor says death toll after shooting is now three and confirms that suspected killer was a year ago arrested for attacking a migrant camp in Paris with a sword. pic.twitter.com/DVbCQafFfv — Rory Mulholland (@mulhollandrory) December 23, 2022

Και οι τρεις νεκροί είναι κουρδικής καταγωγής, όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος του πολιτιστικού κέντρου, μιλώντας στο Reuters.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα γαλλικά ειδησεογραφικά δίκτυα έδειξαν έναν λευκό άνδρα που φορούσε γκρι μπλούζα και ατημέλητα λευκά αθλητικά παπούτσια να απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος, με τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ προς το παρόν δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, αν και δεν αποκλείεται τέτοια εξέλιξη.

Watch live: Protests are taking place at the scene of a shooting near a Kurdish community centre in Paris in which three people were fatally shot - https://t.co/gMZligHlKO https://t.co/OlWwZsoqA9 — Sky News (@SkyNews) December 23, 2022

Μετά την ένοπλη επίθεση, άτομα βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ξέσπασαν ταραχές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Οι ένστολοι έριξαν δακρυγόνα για να απωθήσουν ένα εξαγριωμένο πλήθος σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, ενώ εκείνοι τούς εκτόξευαν διάφορα αντικείμενα.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 αστυνομικοί.

BREAKING: Clashes erupt in central Paris after shooting at a Kurdish cultural center pic.twitter.com/qAEtxTl2lJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 23, 2022

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από την αστυνομία να ενισχύσει την προστασία των τοποθεσιών της κουρδικής κοινότητας στη χώρα μετά την θανατηφόρα επίθεση, σημειώνοντας ότι τα ακριβή κίνητρα του δράστη, ενός 69χρονου Γάλλου υπηκόου που «όπως έχουν τα πράγματα» έδρασε μόνος του, είναι ακόμη άγνωστα.

Οι Κούρδοι ηγέτες ζήτησαν καλύτερη προστασία για την κοινότητά τους.

BREAKING: #BNNFrance Reports



Clashes erupt in #Marseille as Kurdish rioters blame Turks for a shooting at the #Kurdish Cultural Center in #Paris by a 69-year-old suspect who had previously been arrested for two prior incidents. pic.twitter.com/LD63jV6LBZ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 23, 2022

Although the perpetrator of the Paris attack is a far-right French citizen, most pro-PKK accounts still blame Turkey. The pro-PKK mass clashes with the French police.



"The streets of Paris have become areas of resistance.": PKK's TV channel. https://t.co/5OwIA3bxru — Levent Kemal (@leventkemaI) December 23, 2022

Με πληροφορίες από Reuters/France24/Le Monde