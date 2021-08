Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν συγκαλεί την Τρίτη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Συγκεκριμένα ο Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, ανακοίνωσε ότι: «Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων στο Αφγανιστάν και έπειτα από εντατικές επαφές με τους εταίρους μας τις τελευταίες ημέρες και ώρες, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο το απόγευμα για μία πρώτη αξιολόγηση».

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment.