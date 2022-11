Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Κοριτσάκια 3 και 9 ετών μαζί με τους γονείς τους μεταξύ των νεκρών- 22 συλλήψεις

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Μεταξύ αυτών ένα 3χρονο και ένα 9χρονο κορίτσι.

Πρόκειται για την Εκρίν Μεϊντάν, που έπεσε νεκρή από την έκρηξη μαζί με τον 34χρονο πατέρα της, Γιοσούφ, ο οποίος εργαζόταν με την υπουργό Ντέρια Γιανίκ.

Η υπουργός δήλωσε οργισμένη από την επίθεση λέγοντας «κατάρα σε αυτή την επίθεση που σκότωσε έναν πατέρα και την κόρη του»

Εκτός από την 3χρονη, νεκροί από την επίθεση είναι ακόμα η 38χρονη Αρζού Οζόι και η 15χρονη κόρη της Γιαγκμούρ Ουκάρ, ο Γιουσούφ Μεϊντάν και η 9χρονη κόρη του Εκρίν, ο 40χρονος Αντέμ Τοπκάρα και η 27χρονη σύζυγός του Μουκαντές Ελίφ Τοπκάρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Facebook Twitter Η 3χρονη Εκρίν Μεϊντάν μαζί με τον 34χρονο πατέρα της, Γιοσούφ

Σημειώνεται ότι η έκρηξη έγινε περίπου στις 16:20 τοπική ώρα (13:20 GMT) την Κυριακή σε εμπορικό δρόμο στην περιοχή της πλατείας Ταξίμ.

Για την έκρηξη έχει συλληφθεί ένα άτομο, που φέρεται να μετέφερε τη βόμβα στον πεζόδρομο Ιστικλάλ. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) για την χθεσινή επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, ενώ ανακοίνωσε πως συνελήφθησαν πάνω από είκοσι ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου που φέρεται να άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Ιστικλάλ, τον πασίγνωστο πεζόδρομο που ήταν γεμάτος Κωνσταντινουπολίτες και τουρίστες.

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Συνελήφθησαν επίσης άλλοι 21 ύποπτοι, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε τις κουρδικές δυνάμεις που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας —η Άγκυρα τους χαρακτηρίζει «τρομοκράτες»— πως βρίσκονταν πίσω από τη χθεσινή επίθεση.

«Εκτιμάμε πως η διαταγή για την επίθεση δόθηκε από το Κομπάνι», είπε ο Σοϊλού.

Η συγκεκριμένη πόλη είναι πασίγνωστη εξαιτίας της μάχης του 2015, όταν οι κουρδικές δυνάμεις απώθησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ). Το Κομπάνι ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), των οποίων οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), σύμμαχοι του PKK, είναι η κύρια συνιστώσα.

Η πρόσβαση στον πεζόδρομο, που αποκλείστηκε μετά την επίθεση, επιτρέπεται ξανά από το πρωί, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ο κΣοϊλού δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθη το «πρόσωπο» που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, ούτε εάν επρόκειτο για «γυναίκα», όπως διαβεβαίωναν χθες Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντά είχε αναφερθεί νωρίτερα σε μια «τσάντα» που αφέθηκε σε παγκάκι: «Μια γυναίκα καθόταν σε παγκάκι για 40 ως 45 λεπτά και, ένα ή δυο λεπτά αργότερα, έγινε έκρηξη. Όλα τα δεδομένα για αυτή τη γυναίκα τελούν υπό εξέταση», συνέχισε.

«Είτε αυτή η τσάντα είχε ωρολογιακό μηχανισμό, ή κάποιος την πυροδότησε εξ αποστάσεως», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν καταδίκασε τη «χυδαία επίθεση» προτού αναχωρήσει για την Ινδονησία και τη σύνοδο της G20 στο Μπαλί και μίλησε για ενέργεια που αφήνει να αναδίδεται «άρωμα τρομοκρατίας» και πρόσθεσε πως «εμπλέκεται γυναίκα σε αυτήν».

Υποσχέθηκε ότι οι δράστες θα «αποκαλυφθούν», συμπληρώνοντας πως «ο λαός μας να είναι σίγουρος πως θα τιμωρηθούν».

Ο Ερντογάν είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με εκστρατεία τρομοκρατικών ενεργειών την περίοδο 2015-2016.

This woman that is suspected to have taken part in the #Istiklal explosion pic.twitter.com/a9jUAn7rU4