Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές όπως μεταδίδει το BBC, όταν εξερράγη βυτιοφόρο καυσίμων κοντά στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε.

Η έκρηξη σημειώθηκε αργά την Παρασκευή, αφού ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο στο Ουέλινγκτον, ένα προάστιο ακριβώς ανατολικά του Φρίταουν. Όπως μεταδίδει το Associated Press, το νεκροτομείο στο νοσοκομείο Connaught ανέφερε ότι 92 σοροί είχαν μεταφερθεί μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ, σύμφωνα με με μέλος του προσωπικού, εκτιμάται ότι πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση περίπου 30 ανθρώπων, που φέρουν σοβαρότατα εγκαύματα.

Σοκάρουν τα βίντεο από την Σιέρα Λεόνε, μετά την έκρηξη

Οι εικόνες από την περιοχή, όπου σημειώθηκε η έκρηξη συγκλονίζουν, καθώς τα ρούχα των τραυματιών είχα καεί και εκείνοι κείτονταν γυμνοί σε φορεία, καθώς δέχονταν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο μαρτυρία, σημειώνει ότι το λεωφορείο γεμάτο ανθρώπους κάηκε ολοσχερώς, ενώ κοντινά καταστήματα και πάγκοι της αγοράς τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Reports of an explosion of a fuel station/tanker at Wellington (PMB) im Freetown, Sierra Leone - reports of casualties Citizens video pic.twitter.com/igAxBIRdFR

Ένα δεξαμενόπλοιο εξερράγη κοντά στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, σκοτώνοντας τουλάχιστον 92 ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά δεκάδες άλλους, αφού συγκεντρώθηκαν πολλά πλήθη για να συλλέξουν καύσιμα που διαρρέουν, δήλωσαν αξιωματούχοι και μάρτυρες το Σάββατο.

Ο Πρόεδρος Julius Maada Bio, ο οποίος βρισκόταν στη Σκωτία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα το Σάββατο, εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα της τραγωδίας. «Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και αυτούς που ακρωτηριάστηκαν», έγραψε στο Twitter.

Ο αντιπρόεδρος Mohamed Juldeh Jalloh επισκέφθηκε δύο νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της νύχτας και είπε ότι η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Σιέρα Λεόνε και άλλοι θα «εργάζονται ακούραστα» στον απόηχο της έκτακτης ανάγκης. «Είμαστε όλοι βαθιά λυπημένοι για αυτή την εθνική τραγωδία και είναι πράγματι μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας», ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook.

Dozens of people are feared dead after a gas station exploded on Friday night in the eastern surbub of #Freetown #SierraLeone, rescue efforts continue pic.twitter.com/9QdiR6VIFj