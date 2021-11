Τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε βυτιοφόρο καυσίμων σε προάστιο της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε.

Παράλληλα, από την έκρηξη υπάρχουν πολλοί τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Ο Mohamed Lamrane Bah, διευθυντής επικοινωνιών για την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA) της Σιέρα Λεόνε, δήλωσε στο CNN ότι αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το CNN, σημειώθηκε στην οδό Bai Bureh στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε.

Η δήμαρχος της Φρίταουν Ιβόνε Άκι-Σάουγιερ ανέφερε σε δήλωσή της στο Facebook ότι «με θλίψη πληροφορήθηκα την έκρηξη κατά μήκος της οδού Μπάι Μπούρεχ, στο Ουέλινγκτον, αφού ένα φορτηγό που μετέφερε καύσιμα συγκρούστηκε με ένα άλλο φορτηγό».

«Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι τρομακτικά», πρόσθεσε η ίδια.

Reports of an explosion of a fuel tanker at Wellington, PMB, a busy junction at the East of #Freetown.



There are casualties, a source at the closest health facility, Satellite Hospital says they are overwhelmed and referring the cases to Connaught, the main referral hospital. pic.twitter.com/Rx0EAqa2VF