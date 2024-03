Έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι στην Οδησσό - Είμαστε όλοι καλά, λένε συνεργάτες Μητσοτάκη

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για έκρηξη στην αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς έφτανε στην Οδησσό για συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναρτήσεις από το Telegram φέρονται να δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky . 🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

From Telegram...Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.



An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK