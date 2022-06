Εκρήξεις στο Κίεβο, ήχησαν σειρήνες - Σφοδρές μάχες στο Σεβεροντονέτσκ

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εκρήξεις στις περιοχές Νταρνίτσκι και Ντνιπρόβσκι της πρωτεύουσας», έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram. «Οι υπηρεσίες ήδη εργάζονται στο σημείο. Περισσότερες λεπτομέρειες- αργότερα».

Explosions occured in Darnytskyi and Dniprovskyi districts of #Kyiv, reports mayor Vitali #Klitschko.

There are currently no casualties from missile strikes on infrastructure. One victim was hospitalized.