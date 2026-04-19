Εκλογές στη Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ φαίνεται να οδεύει προς μια σαρωτική νίκη στις εκλογές της Κυριακής στη Βουλγαρία, ωστόσο θα χρειαστεί τη συνεργασία άλλων κομμάτων για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το νεοσύστατο κίνημά του, «Προοδευτική Βουλγαρία», εκτιμάται ότι συγκεντρώνει λίγο κάτω από το 40% των ψήφων, σύμφωνα με προβλέψεις που μεταδόθηκαν μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Market Links δίνει στο κόμμα του 38,9%, ενώ η Alpha Research το τοποθετεί στο 37,5%. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο οποιουδήποτε άλλου κόμματος.

«Είμαι έτοιμος να εξετάσω διαφορετικές επιλογές»

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν θα επιδιώξει συνεργασία με φιλοευρωπαϊκές φιλελεύθερες δυνάμεις (που συγκεντρώνουν περίπου 14%) ή αν θα στραφεί προς το Σοσιαλιστικό Κόμμα (περίπου 4%) και εθνικιστές (περίπου 5%), κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πιο φιλορωσικό κυβερνητικό συνασπισμό.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο Ράντεφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, σημειώνοντας ότι μπορεί να υπάρξει κοινό έδαφος - «να κοιτάξουμε προς την ίδια κατεύθυνση» - με τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, ειδικά στο ζήτημα της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης.

«Είμαι έτοιμος να εξετάσω διαφορετικές επιλογές ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει μια λειτουργική και σταθερή κυβέρνηση», δήλωσε.

Πρόκειται για την όγδοη εκλογική αναμέτρηση της χώρας μέσα σε πέντε χρόνια, σε ένα περιβάλλον πολιτικής αστάθειας και εύθραυστων κυβερνήσεων. Ο 62χρονος πρώην διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα για να σπάσει το αδιέξοδο.

Ο Ράντεφ έχει οικοδομήσει το πολιτικό του προφίλ ως αντίπαλος του «ολιγαρχικού κράτους-μαφίας», όμως οι αντίπαλοί του υποστηρίζουν ότι οι θέσεις του συχνά ευθυγραμμίζονται με τη Μόσχα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Έχει καλέσει την Ουκρανία να επιδιώξει ειρήνη, αντιτίθεται στην αποστολή όπλων στο Κίεβο και έχει δηλώσει ότι η άποψή του πως η Κριμαία είναι «ρωσική» αντανακλά μια «στρατηγική πραγματικότητα». Παράλληλα, έχει επικρίνει την ένταξη της Σόφιας στο ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το νέο νόμισμα ενισχύει τον πληθωρισμό.

«Δεν βλέπω ποια είναι η φιλορωσική μου θέση»

Σε δηλώσεις του την ημέρα των εκλογών, έκανε λόγο για ευκαιρία «να πάρει πίσω» τη χώρα από τους ολιγάρχες, ενώ τάχθηκε υπέρ σχέσεων «αμοιβαίου σεβασμού» με τη Ρωσία, αναφερόμενος και στον ρόλο της στην απελευθέρωση της Βουλγαρίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878.

Παρότι αυτές οι θέσεις ενισχύουν τη στήριξή του στο εσωτερικό, αποφεύγει την ευθεία σύγκρουση με τη Δύση και στις ευρωπαϊκές συνόδους ακολουθεί συνήθως τη γενική γραμμή της ΕΕ.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι κρίσιμα για τη φτωχότερη χώρα της ΕΕ, και οι Βούλγαροι ηγέτες παραδοσιακά αποφεύγουν κινήσεις έντονης αντιπαράθεσης στις Βρυξέλλες, σε αντίθεση με πρακτικές που είχε υιοθετήσει ο απερχόμενος Ούγγρος ηγέτης, Βίκτορ Όρμπαν.

Τις ημέρες πριν τις εκλογές, ο Ράντεφ απέρριψε τις κατηγορίες περί φιλορωσικής στάσης.

«Δεν βλέπω ποια είναι η φιλορωσική μου θέση. Έχω απολύτως φιλοβουλγαρικές και φιλοευρωπαϊκές θέσεις», δήλωσε.

Έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με δύο από τις πιο ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες της χώρας - τον πρώην πρωθυπουργό Boyko Borissov και τον Delyan Peevski - κατηγορώντας τους ότι βρίσκονται στην κορυφή της «ολιγαρχικής πυραμίδας».

Με πληροφορίες από Politico