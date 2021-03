Έκλεψε τον σκύλο της πρώην του μετά από καβγά και του έβαλε φωτιά

Οι αρχές στη Γιούτα συνέλαβαν έναν 40χρονο που φέρεται να έκλεψε τον σκύλο της οικογένειας της πρώην συντρόφου του και μετά τα έβαλε φωτιά στο ζώο.

Ο Michael Paul Busico κατηγορείται μεταξύ άλλων για βασανισμό ζώου συντροφιάς, καταπάτηση, κλοπή και εμπρησμό, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ζώων στην περιοχή ανέφεραν πως η αστυνομία έλαβε κλήση για έναν σκύλο, στον οποίο είχαν βάλει φωτιά, κοντά στην πόλη Μάγκνα.

Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το ζώο, έναν θηλυκό σκύλο ράτσας Red Heeler, να περιφέρεται στους θάμνους με εγκαύματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι, ενώ φωτιά είχαν πάρει και οι θάμνοι.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε τοπικό κτηνιατρείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού μεταξύ άλλων στο κεφάλι, την ουρά, την κοιλιά και το στόμα.

[ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ]

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στις αρχές πως ο δράστης ήταν ένας άντρας με ξυρισμένο κεφάλι που οδηγούσε πράσινο Toyota.

Νωρίτερα μες στη μέρα η αστυνομίας είχε λάβει αναφορά για έναν κλεμμένο σκύλο. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου είπε πως ο ύποπτος ήταν με τον σκύλο της όταν έφυγε από το σπίτι και όταν επέστρεψε έλειπαν και οι δυο.

Στη ένορκη κατάθεση, που επικαλείται το Deseret News, η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς πως πίστευε ότι ο πρώην της, ο 40χρονος Busico, έκλεψε το κατοικίδιο της οικογένειας «σε αντίποινα για την αποτυχημένη σχέση τους».

The man accused of lighting a dog on fire and leaving her for dead. @KSL5TV is the only media outlet there at the animal hospital as the owner sees her dog for the first time. “My heart is truly broken” her story at 6 pic.twitter.com/qkKek9Cmmf