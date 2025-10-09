Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στο επίκεντρο των προσπαθειών του για επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως έγινε γνωστό στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης θα υπογραφεί η συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα

Στην επίθεση κατά του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια, η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις απήγαγαν περίπου 250 άτομα και τα μετέφεραν στη Γάζα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι όμηροι είχαν ήδη σκοτωθεί και τα σώματά τους μεταφέρθηκαν πίσω.

Πόσοι όμηροι παραμένουν στη Γάζα;

Το Ισραήλ δηλώνει ότι περίπου 20 όμηροι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί στη Γάζα, ενώ υπάρχουν και οι σοροί περίπου 25 ακόμη.

Η πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ τον περασμένο μήνα προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ θα αποδεχόταν το σχέδιο. Ωστόσο, η συμφωνία εγκρίθηκε πριν από εννέα ημέρες και πλέον δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα γίνει η ανταλλαγή.

Βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς δείχνουν αιχμαλώτους αποστεωμένους και εξαντλημένους, προκαλώντας σοκ στους Ισραηλινούς και ερωτήματα για το πόσο ακόμα μπορούν να επιβιώσουν.

Στελέχη της Χαμάς δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι η επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων θα απαιτούσε εκταφή τους από σημεία ταφής, κάτι που χρειάζεται χρόνο.

Τι συνέβη στους υπόλοιπους ομήρους;

Πολλοί από εκείνους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου απελευθερώθηκαν με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε δύο παλαιότερες εκεχειρίες, μία τους πρώτους μήνες του πολέμου και μία νωρίτερα φέτος. Τουλάχιστον οκτώ όμηροι απελευθερώθηκαν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Πάνω από τρεις δεκάδες όμηροι σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία τους, σύμφωνα με έρευνα των New York Times. Επτά εκτελέστηκαν από τους απαγωγείς τους όταν πλησίαζαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ τέσσερις άλλοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Τρεις όμηροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες που τους πέρασαν λανθασμένα για Παλαιστίνιους μαχητές, ενώ ένας ακόμα έχασε τη ζωή του σε ανταλλαγή πυρών. Οι συνθήκες των υπόλοιπων θανάτων παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα θα επιστραφούν, το Ισραήλ θα απελευθερώνει τις σορούς 15 νεκρών Παλαιστινίων. Η ακριβής χρονική στιγμή των απελευθερώσεων παραμένει αδιευκρίνιστη.

Με πληροφορίες από New York Times