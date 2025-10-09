ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με ένα τολμηρό σχέδιο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων - Ποιοι παραμένουν αιχμάλωτοι, τι προβλέπει η συμφωνία και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στην πορεία προς την ειρήνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στο επίκεντρο των προσπαθειών του για επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως έγινε γνωστό στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης θα υπογραφεί η συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα

Στην επίθεση κατά του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια, η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις απήγαγαν περίπου 250 άτομα και τα μετέφεραν στη Γάζα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι όμηροι είχαν ήδη σκοτωθεί και τα σώματά τους μεταφέρθηκαν πίσω.

Πόσοι όμηροι παραμένουν στη Γάζα;

Το Ισραήλ δηλώνει ότι περίπου 20 όμηροι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί στη Γάζα, ενώ υπάρχουν και οι σοροί περίπου 25 ακόμη.

Η πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ τον περασμένο μήνα προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ θα αποδεχόταν το σχέδιο. Ωστόσο, η συμφωνία εγκρίθηκε πριν από εννέα ημέρες και πλέον δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα γίνει η ανταλλαγή.

Βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς δείχνουν αιχμαλώτους αποστεωμένους και εξαντλημένους, προκαλώντας σοκ στους Ισραηλινούς και ερωτήματα για το πόσο ακόμα μπορούν να επιβιώσουν.

Στελέχη της Χαμάς δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι η επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων θα απαιτούσε εκταφή τους από σημεία ταφής, κάτι που χρειάζεται χρόνο.

Τι συνέβη στους υπόλοιπους ομήρους;

Πολλοί από εκείνους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου απελευθερώθηκαν με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε δύο παλαιότερες εκεχειρίες, μία τους πρώτους μήνες του πολέμου και μία νωρίτερα φέτος. Τουλάχιστον οκτώ όμηροι απελευθερώθηκαν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Πάνω από τρεις δεκάδες όμηροι σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία τους, σύμφωνα με έρευνα των New York Times. Επτά εκτελέστηκαν από τους απαγωγείς τους όταν πλησίαζαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ τέσσερις άλλοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Τρεις όμηροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες που τους πέρασαν λανθασμένα για Παλαιστίνιους μαχητές, ενώ ένας ακόμα έχασε τη ζωή του σε ανταλλαγή πυρών. Οι συνθήκες των υπόλοιπων θανάτων παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα θα επιστραφούν, το Ισραήλ θα απελευθερώνει τις σορούς 15 νεκρών Παλαιστινίων. Η ακριβής χρονική στιγμή των απελευθερώσεων παραμένει αδιευκρίνιστη.

Με πληροφορίες από New York Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Μετά από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς καταλήγουν σε συμφωνία εκεχειρίας με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ - Όλοι οι όμηροι απελευθερώνονται, αρχίζει η απόσυρση του ισραηλινού στρατού και ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Διεθνή / Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Αγρότες υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε και παρενοχλούσε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού

Διεθνή / Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε το αγνοούμενο κορίτσι

Τον Απρίλιο του 2024, η Τζούλια Βάντελτ τηλεφώνησε περισσότερες από 60 φορές σε μία ημέρα στους γονείς της Μαντλίν - «Δώστε μου μία ευκαιρία, δεν είμαι ψεύτρα», εκλιπαρούσε σε ένα μήνυμα που είχε αφήσει στον τηλεφωνητή της οικογένειας
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Μετά από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς καταλήγουν σε συμφωνία εκεχειρίας με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ - Όλοι οι όμηροι απελευθερώνονται, αρχίζει η απόσυρση του ισραηλινού στρατού και ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Διαδηλώσεις στο Εκουαδόρ: Οργή για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων

Διεθνή / Διαδηλώσεις στο Εκουαδόρ: Οργή για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων

Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του Προέδρου του Ισημερινού, Ντάνιελ Νόμποα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων. Πέντε άτομα συνελήφθησαν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίζεται.
LIFO NEWSROOM
Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Διεθνή / Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με οριακή πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης της ασυλίας της, απορρίπτοντας το αίτημα των ουγγρικών αρχών για άρση της
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Διεθνή / Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων  ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη λήξη του πολέμου. 
LIFO NEWSROOM
«Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Διεθνή / «Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Πρώην στρατιώτες που στρατολογήθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας περιγράφουν πώς εκπαίδευαν ανήλικους μαχητές υπό την αιγίδα παραστρατιωτικών δυνάμεων
LIFO NEWSROOM
 
 